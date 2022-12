Lionel Messi dio a conocer a sus candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022

Los candidatos de Lionel Messi para ganar el Mundial de Qatar 2022

El capitán argentino confesó que ve todo los partidos del Mundial, y opinó: "Brasil está jugando muy bien, más allá de la derrota con Camerún, sigue siendo una de las grandes favoritas. También Francia. Y España, más allá de pasar como pasó, juega muy bien, tiene muy claro lo que hace cuando agarra la pelota, te controlan la posesión mucho tiempo".

"Me sorprendió la eliminación de Alemania, porque tenía muchos jugadores importantes, una selección joven y porque siempre está entre los mejores. Sorprende que otra vez se quede afuera en primera ronda. Pero esto es el Mundial, lo que demuestra lo difícil que es, lo igualado que está todo y que ya no importa el nombre de la selección. Si no lo que se ve dentro de la cancha y cada vez está todo más igualado", reconoció Messi en diálogo con Olé.