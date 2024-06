El doloroso recuerdo de Lionel Messi sobre la muerte de su abuela materna

Y agregó: “Teníamos algo especial con ella, porque vivíamos juntos todo el día prácticamente. Ella se muere cuando yo tenía 11 o 12 años. Yo era chico, pero lo sufrí mucho porque yo era muy pegado a ella, pasábamos muchas horas juntos“.

"Fue un amor muy grande para mí. Hasta el día de hoy me cuesta hablar de ella porque la recuerdo. Así que es muy especial”, concluyó el rosarino.

lionel messi festejo.jpg

Messi también recordó las milanesas de su madre

“La verdad es que hace mucho que no como, pero de hecho Thiago, Mateo, cuando estamos en Argentina le piden que les haga las milanesas también. No sé si es una cuestión porque me escucharon a mí o porque les gusta en serio. Pero siguen siendo buenas“, sostuvo el campeón del mundo.

Y contó: “En Barcelona también cuando iba, que estaba más instalada, tenía su casa. Ahí también era otra cosa. Por ahí, ahí también. Pero no, acá (en Miami) ya no”.