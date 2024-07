El enojo de Lionel Messi con Luquitas Rodríguez y Alfredo Montes de Oca: "Soltame la mano"

"Yo los conozco a ustedes, eh. Después dicen que no los quiero. Aparte están acá y no preguntan nada", dijo Messi ante la atónita mirada de Luquitas y Alfredo, quien lo tomó del brazo y no lo soltó durante varios minutos.

Montes de Oca le preguntó por su frase de las "últimas batallas", y el mejor jugador del mundo, explicó: "La de 'Fide' es la última y yo no quiero decir nada. Será hasta cuándo tenga que ser. Estamos disfrutando todo esto. Me emocioné porque no es fácil conseguir todo esto".

"Ojalá, Dios quiera", auguró el 10, cuando el streamer le consultó si podía cerrarse el ciclo en Miami. Y para risa de todos, disparó: "¡Soltame la mano!".

Lionel Messi tras meterse en una última final: "Son las últimas batallas"

La Selección Argentina, que mostró un gran nivel colectivo y pudo cambiar la cara luego de pasar por penales ante Ecuador, se metió en la final de la Copa América 2024, y justo tras anotar su primer gol en el certamen, Lionel Messi encendió las alarmas sobre su continuidad en el equipo nacional.

“Sabemos que son nuestras últimas batallas, por eso lo estoy disfrutando muchísimo”, dijo el capitán del conjunto nacional tras el partido ante Canadá, declaración que generó revuelo entre los hinchas.

El mejor jugador del mundo destacó la posibilidad de volver a estar en una final junto a Ángel Di María y Nicolás Otamendi. "Poder estar hasta el último día, y poder llegar a ser campeones de nuevo es de mucho mérito. Hay que valorarlo y disfrutarlo", remarcó.