El inédito video de Lionel Messi hablando con acento español

messi acento español

”A mí me lo dijo mi padre el jueves a la noche. Le habían avisado que a lo mejor me subían, me llevaban a Oporto, pero que aún no era seguro. Y después le avisaron, le confirmaron que era seguro y él me avisó el jueves a la noche”, empezó el relato de aquel joven Lionel Messi sobre lo que fueron las horas previas a su estreno en el Barcelona.

”Salí a hacer lo mejor posible e intentar marcar un gol y acortar distancias (para ese momento del partido el Porto le ganaba al Barcelona 2 a 0)”, explicó Messi, que se justificó por no haber podido aprovechar la situación que tuvo debajo del arco del Porto: ”La verdad que en ese momento no vi que había mucho espacio, aquí por tele se ve que hay mucho espacio y que tendría que haber chutado (rematado), pero bueno… En la segunda el control se me fue demasiado largo y el campo estaba demasiado malo y me trabé un poquito”.