El mensaje de Messi para Diego Maradona el día de su cumpleaños

"Quiero agradecerle a toda la gente que votó y me hizo ganador este premio. Viene de la mano por lo conseguido con la Selección Argentina, también los quiero reconocer a ellos, es un regalo muy grande para todo el grupo y la gente de Argentina", expresó. Y además agregó: "No me quiero olvidar de Haaland y Mbappé que tuvieron años increíbles y no tengo dudas que en los próximos años van a ganar este premio. Hay muchos jóvenes que me harán disfrutar de buen fútbol durante mucho tiempo. El nivel no baja nunca".

EL MENSAJE DE MESSI Y EL RECUERDO EN EL CUMPLEAÑOS DE MARADONA

Para cerrar el discurso, el astro le puso un toque emotivo y aprovechó el 30 de octubre para recordar a Diego: "Hoy es el cumpleaños de Maradona y no hay mejor lugar para reconocerlo cómo es este rodeado de gente. Feliz cumpleaños Diego, este trofeo es para vos".