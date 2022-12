El pase de Lionel Messi y gol de Julián Álvarez en italiano

Con una verborragia impecable y una referencia a Dante Panzeri - histórico periodista deportivo de El Gráfico -Stefano Bizzotto recordó que "el fútbol es la dinámica de lo impensado".

"Ahí va otra iniciativa de Messi. Messi todavía, Messi adelante del arco. ¡Y es gol! ¡Pónganse de pie! Otra vez de ellos dos. Asistencia de Messi y gol de Álvarez. 3 a 0 y partido virtualmente terminado. El fútbol es la dinámica de lo impensado", relató Bizzotto en italiano.

A lo que Adani, recordando a Diego Maradona, comentó: "Sólo en el genio de Messi puede existir una jugada así, que recuerda a Maradona en una cancha. Gambetea a todos, incluso a los camellos del desierto. Y le da la pelota a Julián Álvarez. Esto es lo que está haciendo Messi”.

El relator italiano agregó entonces: “En este Mundial está asumiendo los detalles de otro Mundial: el de 1986".

Adani, sin contener su emoción, comenta la jugada de Messi, llena de elogios: "Lo siguen por la línea del lateral. No lo agarran nunca. No lo ven nunca. Lo frenan, vuelve a empezar, no ve espacio, lo genera, lo inventa. Gambetea a todos los hombres. Exuda amor a través de una pelota de fútbol. Rediseña los límites de su destino. Esto es lo que está haciendo. Influye a todos. A compañeros, adversarios, a todos”.

Finalmente Stefano Bizzotto cierra: “Una otra partida de gol y asistencia para Leo Messi. Y beneficia a Julián Álvarez, que sube a cuatro en la tabla de goleadores".

