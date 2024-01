El presidente del PSG reveló por qué no homenajearon a Lionel Messi tras el Mundial

messi e hijos ultimo partido psg.jpg

"Messi es el mejor jugador de la historia. Fue un desafío para él hacer la transición desde Barcelona y venir aquí; de repente. Tengo un gran respeto. Sin embargo, no acepto que hablen mal del PSG. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después", indicó el dirigente sobre los comentarios del capitán argentino, antes de su incorporación a Inter Miami de Estados Unidos.

Messi admitió en una entrevista que no tuvo un paso feliz por PSG, que le costó adaptarse con la familia y que no recibió una mención especial por haber logrado la Copa del Mundo con Argentina. Sólo tuvo un reconocimiento en la previa de un entrenamiento.

"No es un mal chico, pero eso no me gustó. Voy a decir que no es sólo para él, sino para todos. Hablamos cuando estamos aquí, no cuando no estamos", indicó Al-Khelaifi.