Lionel Messi eligió al mejor equipo del mundo en la actualidad y sorprendió a todos

real madrid.jpg Real Madrid, campeón de su 15ta. Champions League.

"El mejor equipo, si tenemos que decir, es el Real Madrid, porque es el último campeón de Champions y en los últimos años ha tenido buenos resultados... Si hablamos por resultados, es el Madrid", afirmó el astro argentino en una entrevista con el Pollo Álvarez.

No obstante, después de destacar al equipo merengue, reveló cuál es su favorito: "Si hablamos de juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que cualquier equipo donde esté Guardiola será especial por su forma de ser, su manera de entrenar y cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego, para mí, el City es el mejor; por resultados, el Madrid".

manchester city.jpg

Messi reveló por qué no volvió a ver la final del Mundial de Qatar 2022

"Por ahora no la vi. Capaz que más adelante, en algún momento. Mis recuerdos están todos acá (señalándose la cabeza), la vivo de la manera que la tengo acá y recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que por ahí se me escapan, pero bueno, por ahora me quedo con lo que con lo que tengo sin repasarla", reveló sobre aquel partido del 18 de diciembre de 2022.

En ese sentido, se refirió a la gran atajada de Emiliano "Dibu" Martínez a Kolo Muani que le dio la posibilidad a la Selección de ir a penales: "La última jugada del Dibu, por ejemplo, no la viví de la manera que la vivió la mayoría, porque fue una jugada tan rápida. Yo por ahí estaba lejos y no la veo bien y al mismo tiempo sale la contra que me cae la pelota a mí y terminamos con el cabezazo de Lautaro. Entonces no la sufrí de la manera que la sufrieron todos".

Y sumó: "Obviamente la vi después repetida mil veces. Te van apareciendo y a los días de haber sido campeones, mucho más. Miraba repeticiones de un montón de jugadas, pero del partido, de los 90 minutos, de la prórroga, penales y todo eso, no".