Galtier rompió el silenció y habló de la sanción que el PSG le impuso a Lionel Messi

“Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y cumplo”, sostuvo Galtier.

psg galtier al khelafi.jpg

La palabra del director técnico es de vital importancia por estas horas, ya que no hubo un comunicado oficial sobre el tema y es la primera vez que una voz destacada dentro del entorno del PSG habla sobre la cuestión.

El castigo que el PSG le impuso a Messi se extiende por dos fechas por lo que tendría tres partidos de Ligue 1 más disponibles, aunque algunos alimentaron el rumor de que la derrota ante el Lorient en Parque de los Príncipes pudo haber sido el último.

“Veremos cuándo vuelve Leo, veremos qué pasa, obviamente habrá discusiones con todo el club, pero también con Leo que es el primero en preocuparse”, sostuvo Galtier.

Galtier.jpg

El técnico francés aseguró que hay versiones encontradas entre lo que cuenta la prensa y lo que realmente sucede dentro del vestuario, aunque aceptó que hay mal clima.

“Hay un desfase entre lo que puedes decir, todo lo que puedes inventar y la realidad del vestuario. Decirles que estamos viviendo un período agradable, no, eso les concedo. Pero los jugadores trabajan. No creas que a los jugadores les importa un carajo las derrotas. Vi su reacción tras la caída ante el Lorient. Todos estamos preocupados. Sabemos que eso no es suficiente y que hay un título por el que apostar. El campeonato será difícil hasta el final”, señaló.

Y concluyó hablado sobre el episodio de los ultras en la casa de los jugadores: “Hay que tener cuidado con eso. La privacidad debe seguir siendo privacidad. Puedo entender la ira y la decepción de los seguidores. Puedo entender que nos manifestemos en el lugar de trabajo, aquí o frente a las oficinas. Después de un partido en el Parque de los Príncipes. No acepto que podamos ir a casa de nadie".