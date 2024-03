Lionel Messi habló de su posible retiro: qué dijo

En una entrevista con Big Time Podcast, el astro argentino respondió sobre los sueños que le quedan pendientes dentro del fútbol:“A nivel deportivo tuve la suerte de poder conseguir todos mis sueños y la verdad que no puedo pedir más. Gracias a Dios me dio tanto a nivel profesional y humano, como con mi familia, mis amigos. Intento disfrutar todo lo que me dio Dios hasta ahora, que es muchísimo”.