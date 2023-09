La entrevista completa de Lionel Messi con Migue Granados en Olga

El comediante viajó a Estados Unidos con su coequiper Lucas Fridman en el éxito que comparten "Soñe que volaba". El estilo particular del programa logró sacar una versión inédita del crack.

messi en olga 2.jpg

Messi y el mundo virtual: Instagram, WhatsApp y las compras por Internet

"Cada uno tiene su estilo y cada uno arriesga más o menos. La moda y como me visto son decisiones mías. Algunos van por lo seguro. Yo voy a lo seguro. Compro mucho internet", reveló Lionel.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1704868873806237922&partner=&hide_thread=false Messi compra la ropa en internet como vos y yo. pic.twitter.com/Rh9MpTsr2T — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

"Boludeo bastante con el celu. Pero no regalo likes ni comentarios. Ponés una boludez y sale en todos lados. Hay cosas que prefiero evitar hacer por lo que viene después. Pero en mi día a día con mi familia y amigos no me privo de nada", soltó.

Y se mostró en contra de sus stickers de WhatsApp: "No soy de usar mis stickers. En realidad soy bastante cortante. Tengo para que se vea que este en línea para todos. Audios no mando, prefiero mensajes. Mensajes, audio y llamadas”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1704868251769987351&partner=&hide_thread=false Si Messi no manda audios de Wpp, no se mandan más audios de wpp en la vida. pic.twitter.com/JkndfmnkZ9 — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

El día que no debe llegar nunca: los planes para después del retiro

“No pensé qué hacer después del retiro. Tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante, el hecho de dejar Europa y venir acá, pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso sino disfrutar", dijo Lionel.

El astro todavía tiene con la Selección Argentina como objetivo la Copa América 2024. Y, quizás, si el tiempo ayuda, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1704864150902481221&partner=&hide_thread=false Dijo "el tiempo pasa para todos" y nos rompió el coraa. pic.twitter.com/rLgkXtkKer — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

"Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, lo disfruto haciéndolo, si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que hice desde chico y disfruto haciéndolo”, agregó.

Granados le preguntó qué hará luego de frenar la pelotita y Lionel dejó una línea clara: "No se, me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, el hecho de director deportivo también pero no sé por donde voy a arrancar”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1704868713910964679&partner=&hide_thread=false Lamentablemente, había que hacer esta pregunta, qué va a pasar con Messi después del fútbol. Pistas: no va a hacer chipá en la casa. pic.twitter.com/Gj7n2t6mS7 — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

¿Hay posibilidad de que Messi juegue en Newell's?

“Siempre estuvo el hecho en lo personal, más después de haber sido campeón del mundo, de poder disfrutar del fútbol argentino, jugar en Newell’s que yo era chiquito e iba la cancha ahí", dijo. "Era mi sueño jugar ahí, pero no sé qué hará Fideo (por su posible regreso a Rosario Central)”, agregó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1704870695518310464&partner=&hide_thread=false El sueño de jugar en el fútbol argentino. Será? pic.twitter.com/ccLYEYtvat — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

Messi y su círculo íntimo: sus amigos más cercanos

“Tengo pocos amigos de Argentina porque me fui de muy chico. La comunicación antes era mucho mas complicada, hablaba una vez por semana un ratito porque había que poner la moneda y pasaba rápido o por carta", recordó.

"Uno de mis mejores amigos es el primo de Antonela, de ahí mantenemos relación. Empiezo a jugar en Newell’s a los 6 años con él, me hice amigo, iba a la casa y ahí conocí a Anto", contó Lionel.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1704869443325559130&partner=&hide_thread=false Messi y los amigos de la Selección, la Scaloneta y la camada anterior. pic.twitter.com/AcD37niQrr — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

El 10 del Inter Miami se acordó de la anterior camada de la Selección: "Masche, el Pocho, el Kun... Desde que llegué lo vi una vez nomás, apenas llegué, fuimos a comer a la casa y vino al partido y a los dos o tres días se fue para España, estuvo en Barcelona, siguió de gira y anda en Argentina”.

Y también habló de la nueva, que lo llevó a ser campeón del mundo: “Después nos hicimos amigos con muchos, si bien es un grupo muy unido, en 25 o 30 jugadores tenés mas afinidad con unos u otros. Con Fideo estuvimos toda la vida juntos. Estuvimos también juntos en París”.

La familia Messi en Miami: cuál es su rutina, ¿quieren tener otro hijo?

Al principio de la charla, el capitán de la Selección Argentina contó algunos pormenores de la vida en Miami tras abandonar París. “Regreso a casa a la 1, comemos con Antonela ahí, vamos a dormir la siesta, miramos algo en la tele. Miramos, series, películas, lo que pinte. Y a las 3 vamos a buscar a los nenes al cole y los llevamos al entrenamiento".

"Thiago juega con los11 años y Mateo con los de 8-9. El club nos ofreció ponerlos ahí porque en otro lado iba a ser un quilombo. A ellos les gusta mucho el fútbol, crecieron con eso. Desde que nacieron que ven fútbol”, dijo sobre sus hijos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1704863045464264716&partner=&hide_thread=false Los hijos en el Inter de Miami? Quedaron. pic.twitter.com/IgkBPMImvk — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

“Creo que soy buen padre. Intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mi de chiquito. Seguir la línea por el club donde crecí también. Thiago fue el que más le inculcamos de chico. Los hermanos fueron siguiendo la línea suya", contó.

Obviamente, se deshizo en elogios para su mujer: “Antonela es buena madre, la admiro a full. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes, un mes y medio y ella esta todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo...”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1704866506733953241&partner=&hide_thread=false Se viene la nena? Migue le dio unas recomendaciones. pic.twitter.com/MFpFDy7sh6 — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

Migue Granados le preguntó si "la fabrica estaba cerrada" y Leo fue contundente con la respuesta sobre si quisiera tener otro hijo: “Nos gustaría tener un bebé de nuevo. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena”.

Sobre las tareas diarias de la casa: “Si se corta la luz, a las 4 AM sé donde está el disyuntor. Taladro no manejo. La mochila del inodoro... Sí, lo resuelvo. Si hay que ir a comprar paracetamol de madrugada ahí Antonela es muy previsora".

messi en olga 1.jpg

El paso de Messi por PSG y el palito tras ser campeón del mundo

Consultado sobre la decisión de cambiar de vida, Messi sostuvo que "se dio así" y "no fue como esperaba, pero siempre las cosas pasan por algo". "Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así...”, indicó.

El astro remarcó que su relación con la estrella francesa, Kylian Mbappé, era buena "como con todos" y le tiró una indirecta a la dirigencia del PSG: "Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores".

“Se vive de otra manera, por eso la decisión de no continuar en Europa. Si bien mi personalidad es que quiero ganar y soy competitivo, en cierto punto es mas relajado", destacó, y sumó: "Yo no me doy cuenta si bajo mi nivel, me preparo y juego igual que siempre. Tengo mas años y el tiempo pasa para todos”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1704863456820625539&partner=&hide_thread=false Los del Paris? Terriblemente dolidos: el único campeón del mundo sin reconocimiento. pic.twitter.com/CN1t5kfcSZ — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

Messi en Olga: la previa y detalles de la entrevista con Migue Granados

El conductor reveló algunos detalles de la entrevista y contó que estaba "muy nervioso, como que tenía fiebre y frío", al tiempo que señaló que su coequiper "tanteó a su prensa y después yo le mandé un mensaje a Leo y le digo ‘último tiro, una nota linda, charla copada’ y me dijo que me conocía que nos íbamos a cagar de risa".

Además, le dijo al astro rosarino que "no sabía nada de fútbol", que la nota "no iba por ese lado" y a pesar de todo le dijo que si. “Antes de arrancar, le pregunté ‘¿Hasta dónde puedo abusar?’, y él me dijo que le de tranquilo y ahí se me fue todo el malestar y el cuerpo se me empezó a mojar, a transpirar. Cuando me levanté del sillón, estaba todo mojado después", contó Granados.

Lucas Fridman agregó que al llegar a la casa de Messi en Miami, lo frenó la seguridad y se encontró diciendo la frase "we are going to Messi’s house" (vamos a la casa de Messi), "frase que no voy a volver a decir en la vida. Fue un momento increíble”, dijo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1704858816431714528&partner=&hide_thread=false Cuántas personas en la vida pueden decir "voy a la casa de Messi"? pic.twitter.com/XDjSRuff2K — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

El equipo de "Soñé que volaba" fue al estadio DRV PNK Stadium a ver el cotejo por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos ante Toronto FC, en que el capitán de La Scaloneta salió reemplazado a los 35 minutos de la primera parte, aproximadamente, y sobre ello contaron que "había mucha vibra argentina".

“Vi la cantidad similar de remeras de Argentina de Messi que de Inter Miami de Messi. No vi ninguna del PSG y había 3 o 4 del Barcelona”, sostuvo. Y Fridman agregó: “Cuando hay una jugada peligrosa, en lugar de que la gente grite, golpean con los pies la tribuna, es muy yankee. El ambiente es distinto”.

Messi en Olga: mirá la entrevista completa

MESSI en OLGA con Migue Granados y Lucas Fridman desde MIAMI | EN VIVO Soñé que Volaba