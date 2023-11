La graciosa oferta de Pipo Gorosito para dirigir a Lionel Messi en Inter Miami

Gorosito afirmó: “Leo es es todo lo que está bien. Es la perfección como deportista, como jugador de fútbol”, y luego reveló " estuve una vez con él en Barcelona, cuando le mandó saludos al Coco (Basile). Estaba el Tata (Martino) en Barcelona (como entrenador)”.

VIDEO Qué dijo Gorosito sobre la posibilidad de dirigir a Messi

Además, Gorosito explicó por qué dejó su cargo como entrenador de Colón de Santa Fe: “Cuando estás en el tema del descenso el día a día se hace muy difícil. Yo sentí en ese momento que le hacía mejor yéndome que quedándome. Porque por ahí haciendo lo que hacíamos o cambiando cosas no mejorábamos. O mejorábamos poquito tiempo. A veces en momentos cruciales es clave salir para que entre otro”.

“Hay momentos en los que estás en un plantel que te familiarizás tanto con el problema que pasás a ser parte del mismo. Muchas veces cuando llega un entrenador nuevo los equipos mejoran porque ven cosas que pese a que vos las ves, no las podés corregir. Ya empezás a aceptar que no lo podés corregir. Por eso cuando llega un entrenador nuevo ve las cosas incorrectas y las mejora. Yo trabajo para tener el reconocimiento de mis futbolistas, no de los periodistas”, añadió.