La respuesta viral de un nene cuando en su bautismo le preguntaron si quería ser cristiano: "Messi"

El bautismo que involucró a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y se hizo viral

El sacerdote les consultó, primeramente: "Querida familia, ¿quieren que Ryan Piano reciba el bautismo con la fe que estamos compartiendo?". "Sí", respondieron los presentes. El representante de la iglesia hizo otro interrogante al nene. "Ryan, ¿querés ser cristiano?", le preguntó el sacerdote que lo bautizaba. "No", respondió sin dudarlo el pequeño dejando desconcertado al religioso. "¿No?", le repreguntó ante su negativa sabiendo que si no aceptaba no podía concretar el bautismo. "No, Messi", le dijo el niño que estaba pensando más en su ídolo y nunca asoció que el padre le estaba consultando sobre religión y no sobre fútbol.

El momento hizo reír a todos. Más cuando el sacerdote se dio cuenta por dónde venía la respuesta de Ryan. "Ahh, ¿querés ser amigo de Jesús?", le consultó. "Sí", dijo el nene con una sonrisa en su rostro. La confusión de la pregunta generó risas en las redes sociales donde el video se viralizó de manera inmediata. Todo aclarado, por las dudas: del lado Messi de la vida, siempre.

bautismo messi