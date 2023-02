Locura por Lionel Messi: dos presos pintaron un mural en la cárcel de La Plata

mural messi carcel de la plata unidad 9.jpg

"Cuando Argentina perdió el primer partido con Arabia Saudita, dije, medio en broma, que si llegábamos a salir campeones, dibujaba a Messi en el patio. Y acá estoy, porque él es todo para mí", contó Jorge, uno de los internos que realizó el diseño del mural.

La confección del mural llevó siete días de trabajo y contó con el acompañamiento del director de la Unidad 9, Pablo Jotayan, de los subdirectores, Cristian Marchesi, Christian Luján y Antonio Delvalle, y del jefe de Penal, Leandro Navarro.

mural messi carcel de la plata unidad 9 1.jpg

EL DESEO DE "QUE LE LLEGUE A MESSI"

Aunque admiten que es muy complicado, los autores no pierden la esperanza. “Se me rajaría la piel de tanta emoción y nos encantaría un saludo de él. Realmente, sería algo sublime, que no olvidaríamos jamás”, confesó Tito León.

mural messi carcel de la plata unidad 9.mp4