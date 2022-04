Ronaldinho sobre Lionel Messi: "Desde que vi su debut sabía lo que sería"

Ronaldinho y Messi forjaron su amistad cuando ambos coincidieron en el club catalán entre 2003 y 2008, ya que el brasileño lo apadrinó dentro del vestuario y hasta lo asistió en su primer gol como profesional al delantero argentino.

"Cuando tuve la posibilidad de venir al Barcelona, ya imaginaba poder hacer algo importante porque el club era espectacular y solo faltaba juntar buenos jugadores y entrenadores para poder hacer algo grande", rememoró.

Y remarcó: "He podido jugar con mis ídolos que hoy en día son mis amigos. En el Barça es donde he jugado más tiempo y he podido jugar mucho tiempo con los mismos jugadores y por eso nos conocemos muy bien. Siempre que estamos con el balón estamos contentos. El día a día es algo muy bonito: el vestuario, las risas, las bromas, la preparación de los partidos".