Siguen llorando: lapidaria crítica del presidente de la UEFA a Lionel Messi y Dibu Martínez

"Al final, Messi juega todo el año con Mbappé. Si ves cómo reaccionó durante los penales. No puedo entender que se burle de Mbappé, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó", afirmó el titular de la UEFA.

alexander ceferin.jpg

Además, opinó acerca del famoso gesto que hizo el Dibu Martínez cuando recibió el premio a mejor arquero, el abogado lo definió como "una cosa repugnante".

"Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona...", resalta.

Más allá de las crítica, Ceferin destaca la "humildad" del argentino y el "buen trabajo" del arquero argentino. "Cuando no sabes qué hacer en la cancha, le pasas la pelota a Messi. Yo estaba seguro de que la final, que fue fantástica, estaba terminada, que la copa ya era de él. Y al final fue merecido, Argentina fue mejor que Francia", señala.