Un periodista mexicano destruyó a Messi tras la derrota del Inter Miami: "Pechito frío"

lionel messi inter miami 1.jpg

Se trata de Álvaro Morales, el polémico periodista conocido por ser muy crítico del 10, quién aprovechó el momento y no dudó en escribir en sus redes sociales: “¡Messi! ¡Messicito! ¿Dónde estuviste, papito? Ah, otra vez la adversidad, como cuando el Bayern Múnich, la Roma, el Liverpool… Siempre ante la adversidad desapareces. ¡Por eso no comes de la mesa de Michael Jordan, de Tom Brady, de Cristiano Ronaldo“, arrancó diciendo el periodista.

Y agregó: “¿Dónde estuvo el mejor jugador de la historia? El mejor jugador con capacidad o personalidad. porque de líder nada. ¿Tenía el frío el pechito? ¿Pechito frío?”.