¿Lionel Messi vuelve a Barcelona? Los guiños del Xavi Hernández y el vicepresidente Rafael Yuste

"Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada", sostuvo el dirigente. Y agregó: "Por supuesto me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en la vida deben acabar bien y por eso tenemos contactos con Messi, por supuesto", manifestó sin rodeos.

Desde Francia están pendientes ante este reconocimiento del dirigente español, ya que el rosarino finalizará su vínculo en junio y desde el club francés quieren retenerlo, al menos, por una temporada más. Sin embargo, todo indicaría que no se dará.

Durante la conferencia, el mandatario sostuvo: "Creo que es lo más natural. Cuando estás enamorado de una persona pierdes contacto pero quieres seguir estando enamorado. Y creo que Leo también está enamorado del Barça y de la ciudad de Barcelona. Creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona".

Si bien remarcó que no quiere iniciar un conflicto con el PSG ya que Messi tiene contrato con los franceses, advirtió que iniciarán conversaciones con Javier Tebas, presidente de LaLiga, para intentar encuadrar su regreso sin tener inconvenientes con el Fair Play Financiero.

“Quedan dos meses en que podemos trabajar con Tebas y presentarle el plan de viabilidad, de tesorería, de ingresos. Si se da el caso, porque Leo es jugador del PSG y si se dan todas los condiciones, como que Leo se aviniese a volver”, indicó Yuste.

Y cerró: “Las conversaciones ya las saben. El presidente estuvo con el padre de Leo, Jorge, y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe.., ya veremos. Pero ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras”.

Además, el entrenador Xavi Hernández, compañero de Messi en su mejor momento en el club catalán, también metió ficha: “Creo que no es momento para hablar del regreso de Leo. Tengo amistad. Hablo de forma frecuente pero no es momento por el bien de Leo, ni del club ni de la plantilla".

"Es un tema que estamos tratando, tengo amistad por él pero se está haciendo y ojalá se pueda hacer. Me gustaría que volviera para ayudarnos. Es el club de su vida, es el mejor jugador de la historia del club y de la historia del fútbol”, mencionó.

Y concluyó: “Claro que estoy enamorado de Leo. Que no se malinterprete. Le he visto crecer. Hemos sido compañeros. He visto el futbolista que es. La afición está ilusionada con un último Last Dance como Michael Jordan".