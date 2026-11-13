Confirmado: la formación que eligió Lionel Scaloni para el amistoso ante Uruguay

De este modo, el ciclo de Lionel Scaloni abrirá una etapa inédita sin quien fuera su capitán y principal referente futbolístico. El combinado nacional arriba a esta cita impulsado por tres goleadas consecutivas en sus últimos partidos: 4-0 sobre Bolivia, 7-0 ante Burkina Faso y 3-0 frente a Benín. Además, este duelo dará puntapié a la doble fecha de amistosos, que tendrá su segundo capítulo el martes 17 ante Costa Rica en Córdoba.