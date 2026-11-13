Confirmado: la formación que eligió Lionel Scaloni para el amistoso ante Uruguay
Desde las 20 de este viernes, la Selección Argentina enfrenta su primer amistoso sin la presencia de Lionel Messi. Los detalles.
La Selección Argentina y Uruguay volverán a verse las caras este viernes desde las 20 en La Bombonera, en una nueva edición del clásico del Río de la Plata correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro tendrá un peso histórico particular para el conjunto anfitrión, ya que significará su debut tras el retiro de Lionel Messi.
De este modo, el ciclo de Lionel Scaloni abrirá una etapa inédita sin quien fuera su capitán y principal referente futbolístico. El combinado nacional arriba a esta cita impulsado por tres goleadas consecutivas en sus últimos partidos: 4-0 sobre Bolivia, 7-0 ante Burkina Faso y 3-0 frente a Benín. Además, este duelo dará puntapié a la doble fecha de amistosos, que tendrá su segundo capítulo el martes 17 ante Costa Rica en Córdoba.
En la vereda opuesta estará el seleccionado uruguayo, que llega encabezado por Diego Forlán tras asumir la dirección técnica en reemplazo de Marcelo Bielsa. El exdelantero inició su gestión en la última gira por Asia, donde la "Celeste" registró dos triunfos y una derrota.
Para encontrar el último enfrentamiento entre ambas selecciones hay que remontarse al 21 de marzo de 2025, cuando el equipo argentino ganó 1-0 en el estadio Centenario de Montevideo con un gol de Thiago Almada.
Confirmado: la formación que eligió Lionel Scaloni para el amistoso ante Uruguay
Tras revelar la formación para el amistoso ante Uruguay, trascendió también que Gerónimo Rulli será quien lleve la cinta de capitán.
Aunque pueda parecer una decisión sin precedentes, Gerónimo Rulli ya había llevado la cinta de capitán de la Selección argentina mayor el pasado 3 de octubre, durante el tramo final de la goleada por 7 a 0 frente a Burkina Faso, encuentro en el que ingresó justamente en reemplazo del "Dibu" Martínez.
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