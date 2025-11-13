Lionel Scaloni confirmó a Lionel Messi contra Angola: "Muchos campeones del mundo estarán en la cancha"

Respecto al rival, Scaloni elogió su crecimiento reciente, destacando el buen juego aéreo y las individualidades de sus jugadores, aunque señaló que la "superioridad hay que plasmarla en cancha".

Finalmente, el entrenador se mostró agradecido por el recibimiento en el país africano, donde el partido coincide con el aniversario de la independencia de Angola. "Hemos visto en el aeropuerto la alegría de la gente por ver a estos jugadores, eso nos llena de satisfacción", concluyó.