Lionel Scaloni confirmó a Lionel Messi contra Angola: "Muchos campeones del mundo estarán en la cancha"
En el marco de la conferencia de prensa habitual, el entrenador de la Selección Argentina adelantó que tiene el equipo confirmado pero no dio los nombres.
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en la previa al amistoso de este viernes contra Angola, y confirmó la presencia de Lionel Messi junto al posible debut de nuevas caras, además de advertir sobre las virtudes del rival africano.
Scaloni confirmó que el capitán estará en el campo de juego para que el público pueda verlo, aunque no precisó la cantidad de minutos. "Messi en principio va a jugar, no sé cuántos minutos, luego se verá. La gente lo va a poder ver", explicó.
El DT también anunció que este encuentro es clave para el proceso de recambio y evaluación, de cara al próximo Mundial 2026. "Las bajas de la lista las reemplazamos con chicos que estábamos siguiendo y que podían tener la oportunidad. Nos sirve para verlos y poder reconfirmar lo que pensábamos, que nos pueden aportar", indicó.
De cara al futuro, el mensaje de Scaloni fue claro y sentenció: "Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar".
El entrenador de la Selección Argentina reveló que ya tiene definido el once inicial, que mantendrá la base histórica. "El equipo lo tengo decidido, va a ser un equipo totalmente de confianza, que ha jugado mucho junto. Muchos campeones del mundo estarán adentro de la cancha, y la gente podrá disfrutar".
Respecto al rival, Scaloni elogió su crecimiento reciente, destacando el buen juego aéreo y las individualidades de sus jugadores, aunque señaló que la "superioridad hay que plasmarla en cancha".
Finalmente, el entrenador se mostró agradecido por el recibimiento en el país africano, donde el partido coincide con el aniversario de la independencia de Angola. "Hemos visto en el aeropuerto la alegría de la gente por ver a estos jugadores, eso nos llena de satisfacción", concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario