Lionel Scaloni corrió el Gran Fondo de Buenos Aires en bicicleta y dejó una fuerte confesión

Tras cruzar la meta, el DT campeón del mundo compartió sus impresiones sobre la travesía y destacó la tranquilidad con la que pudo transitar el trazado urbano. “La disfrutamos, la verdad que a la mañana hacía un poquito de fresco pero a los cinco minutos de pedalear se te va. Es muy lindo pedalear por Buenos Aires sin coches”, expresó el técnico, al tiempo que valoró la actitud de los fanáticos: “Soy una persona normal, me respetaron mucho y me dejaron bastante tranquilo. Quería disfrutar de la Ciudad y pude hacerlo”.