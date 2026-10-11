Lionel Scaloni corrió el Gran Fondo de Buenos Aires en bicicleta y dejó una fuerte confesión
El entrenador de la Selección Argentina participó de la exigente prueba ciclística por las calles porteñas, reveló los motivos de su pasión sobre dos ruedas y sorprendió con sus sensaciones.
Lionel Scaloni volvió a mostrar su faceta más terrenal lejos de los bancos de suplentes. El director técnico de la Selección Argentina sorprendió a todos al participar del Gran Fondo de Buenos Aires, un evento de ciclismo de carretera que le permitió recorrer los puntos emblemáticos de la Capital Federal sobre dos ruedas y disfrutar de una jornada al aire libre antes de retomar la agenda oficial con la Albiceleste.
El oriudno de Pujato completó el circuito y no ocultó su entusiasmo por la experiencia vivida durante las primeras horas del día. A pesar de las bajas temperaturas matutinas y de no haber contado con el tiempo ideal de entrenamiento debido a los compromisos del calendario del seleccionado, el entrenador echó mano a su rodaje sobre la bici para completar el recorrido con soltura.
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Tras cruzar la meta, el DT campeón del mundo compartió sus impresiones sobre la travesía y destacó la tranquilidad con la que pudo transitar el trazado urbano. “La disfrutamos, la verdad que a la mañana hacía un poquito de fresco pero a los cinco minutos de pedalear se te va. Es muy lindo pedalear por Buenos Aires sin coches”, expresó el técnico, al tiempo que valoró la actitud de los fanáticos: “Soy una persona normal, me respetaron mucho y me dejaron bastante tranquilo. Quería disfrutar de la Ciudad y pude hacerlo”.
Asimismo, el entrenador reveló el insólito origen de su fanatismo por esta disciplina deportiva, señalando al extenista español Carlos Moyá como el gran responsable de su inicio en el pedal. Scaloni explicó que el ex número uno del ranking ATP le aconsejó subirse a la bicicleta como una alternativa ideal tras el retiro de la actividad profesional, al tratarse de un ejercicio sin impacto articular que le permite competir de manera constante contra sus propios límites.
Con la recarga de energía que le brindó el circuito porteño, el estratega de la Scaloneta dará vuelta la página para enfocarse de lleno en la preparación táctica de los próximos compromisos internacionales del combinado nacional.
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