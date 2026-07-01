La marca que alcanzará Lionel Scaloni con la Selección Argentina en el duelo ante Cabo Verde

Sin embargo, el legado de Scaloni trasciende los trofeos obtenidos. A lo largo de estos casi ocho años consiguió reconstruir el vínculo entre el seleccionado nacional y los hinchas, generó un clima de pertenencia dentro del plantel y consolidó un grupo que volvió a transmitir identificación con la camiseta. La naturalidad con la que manejó los momentos de mayor presión, su perfil alejado del protagonismo mediático y la confianza depositada en sus futbolistas se transformaron en algunas de las características más reconocidas de su gestión.

Ahora, el entrenador llega al partido número 100 con la ilusión intacta de seguir ampliando una historia que ya ocupa un lugar de privilegio en el fútbol argentino. La defensa del título mundial representa un desafío enorme, pero también una oportunidad para continuar escribiendo capítulos inolvidables al frente de una generación que ya dejó una huella imborrable.

El duelo ante Cabo Verde será mucho más que un partido de eliminación directa: también marcará un nuevo hito para un entrenador que pasó de asumir en medio de las dudas a convertirse en uno de los grandes referentes de la historia de la Selección Argentina. Con un centenar de encuentros en el banco, cuatro títulos en las vitrinas y un proyecto que continúa vigente, Scaloni buscará que la cifra redonda sea apenas otra estación dentro de un camino que todavía promete nuevas conquistas.