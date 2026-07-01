La marca que alcanzará Lionel Scaloni con la Selección Argentina en el duelo ante Cabo Verde
Campeón del mundo, bicampeón de América y arquitecto de uno de los ciclos más exitosos de la historia, buscará seguir ampliando su legado en el Mundial 2026.
El partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 no será uno más para Lionel Scaloni. Además de representar un nuevo paso en la defensa del título conseguido en Qatar 2022, el compromiso que se disputará en Miami tendrá un valor especial para el entrenador, quien alcanzará los 100 partidos oficiales al frente de la Selección Argentina.
La cifra simboliza la consolidación de un proceso que modificó el rumbo del equipo nacional y lo devolvió al primer plano del fútbol mundial. Cuando asumió el cargo en 2018, pocos imaginaban que aquel entrenador que daba sus primeros pasos al mando de una selección mayor terminaría encabezando uno de los ciclos más exitosos en la historia del fútbol argentino.
Respaldado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y acompañado por un cuerpo técnico conformado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, que impulsó un proyecto integral para todas las selecciones nacionales, el oriundo de Pujato comenzó una reconstrucción profunda luego de años de frustraciones deportivas.
Su debut marcó el inicio de una etapa completamente distinta. Con el correr de los partidos fue consolidando una idea de juego, apostó por la renovación del plantel y les dio lugar a futbolistas jóvenes que terminarían siendo piezas fundamentales del equipo. Esa combinación de confianza, trabajo y continuidad permitió que la Selección recuperara competitividad y encontrara una identidad reconocible dentro del campo de juego.
Los resultados terminaron respaldando el proyecto de una manera contundente. Bajo su conducción, Argentina conquistó cuatro títulos de enorme relevancia: la Copa América 2021, la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Finalissima frente a Italia y la Copa América 2024, convirtiéndose en bicampeón continental. A esos logros se suma una marca histórica de 36 partidos invictos, la racha más extensa que consiguió la Selección Argentina, reflejo de un equipo que mantuvo un elevado nivel competitivo durante varios años consecutivos.
Sin embargo, el legado de Scaloni trasciende los trofeos obtenidos. A lo largo de estos casi ocho años consiguió reconstruir el vínculo entre el seleccionado nacional y los hinchas, generó un clima de pertenencia dentro del plantel y consolidó un grupo que volvió a transmitir identificación con la camiseta. La naturalidad con la que manejó los momentos de mayor presión, su perfil alejado del protagonismo mediático y la confianza depositada en sus futbolistas se transformaron en algunas de las características más reconocidas de su gestión.
Ahora, el entrenador llega al partido número 100 con la ilusión intacta de seguir ampliando una historia que ya ocupa un lugar de privilegio en el fútbol argentino. La defensa del título mundial representa un desafío enorme, pero también una oportunidad para continuar escribiendo capítulos inolvidables al frente de una generación que ya dejó una huella imborrable.
El duelo ante Cabo Verde será mucho más que un partido de eliminación directa: también marcará un nuevo hito para un entrenador que pasó de asumir en medio de las dudas a convertirse en uno de los grandes referentes de la historia de la Selección Argentina. Con un centenar de encuentros en el banco, cuatro títulos en las vitrinas y un proyecto que continúa vigente, Scaloni buscará que la cifra redonda sea apenas otra estación dentro de un camino que todavía promete nuevas conquistas.
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