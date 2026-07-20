A qué hora exacta llega el vuelo con Lionel Scaloni y parte de la Selección Argentina de Aerolíneas Argentinas
El vuelo que trae de regreso al país a Lionel Scaloni y parte de la delegación nacional sufrió demoras en Estados Unidos. Conocé el nuevo horario de Ezeiza.
La expectativa por el regreso de los campeones es total. Sin embargo, el vuelo AR 1971 que traslada a Lionel Scaloni y a varios jugadores de la Selección desde Nueva York registró importantes demoras en su partida. Los fanáticos deberán esperar un poco más para recibirlos en el aeropuerto internacional.
Según la información oficial del itinerario, la aeronave Airbus 330 de Aerolíneas Argentinas tenía previsto su horario de salida desde el aeropuerto JFK a las 03:00. No obstante, la salida estimada se reprogramó dos horas más tarde, pautándose para las 05:00.
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A raíz de esta demora en el embarque, el aterrizaje en territorio nacional también se vio directamente afectado, modificando la logística de quienes aguardan al equipo.
A qué hora llega la Selección Argentina a Ezeiza
El vuelo AR 1971 tenía una llegada programada a Buenos Aires para las 14:30 de este lunes 20 de julio. Sin embargo, con los nuevos ajustes en el sistema, la llegada estimada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) está fijada recién para las 18:17.
Miles de hinchas ya se organizan para darle una cálida bienvenida a los referentes del plantel, por lo que los operativos de seguridad y las coberturas periodísticas deberán adaptarse a este nuevo horario vespertino marcado por la compañía aérea.
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