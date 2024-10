Lionel Scaloni sobre la situación climática en Estados Unidos: "Estamos preocupados por el huracán"

"¿Y si no se puede despegar? Va a ser difícil llegar el mismo día del partido, porque no se puede ir directo a Maturín (sede del encuentro), tenemos que hacer escala, porque no permiten aterrizar desde el suelo americano directamente a Venezuela. Si tendríamos que salir el jueves va a ser casi imposible llegar. Son cosas que no podemos manejar nosotros", afirmó.

"Hay que estar pendiente de la seguridad y la salud de la gente, que intenta protegerse, incluso se van de sus casas. Vivirlo de cerca les aseguro que no está bueno. Es algo nuevo y diferente para nosotros, que no estamos acostumbrados. Las noticias no son alentadoras, esperamos que sea todo pasajero y que realmente no tengamos que preocuparnos", completó.

scaloni sobre huracán milton.mp4

Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

El primer encuentro es de visitante este jueves 10 de octubre ante Venezuela, por la fecha 9; y luego recibe a Bolivia, el 15 de octubre.

Venezuela vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 9 | Jueves 10 de octubre, 18 horas.

Argentina vs Bolivia | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 10 | Martes 15 de octubre, 21 horas.