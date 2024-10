Lionel Scaloni se lamentó por las bajas en la Selección Argentina: "Fue muy difícil la convocatoria"

El DT destacó la importancia de cada uno de los futbolistas y cómo su ausencia afecta tanto al grupo como a la estrategia que se pretende implementar en el partido ante la Vinotinto: "Es una fecha muy difícil para la convocatoria. Muchos imponderables como el viaje, traslado, cómo venía el jugador, logramos que llegue Buonanotte ante la lesión de Garnacho rápidamente, traer jugadores de Europa es difícil. Los clubes están fuera de reglamento y es difícil traerlos para llegar a jugar".

"Tenemos que aprovechar los jugadores en el fútbol argentino, que son válidos, como Soler que lo veníamos siguiendo e hizo un buen Juegos Olímpicos. Después ir viendo dependiendo de lo que pase el primer partido, por ahora estamos bien, numéricamente estamos bien, no necesitamos más. Tenemos dos o tres tocados poder recuperarlos para el primero y sino para el segundo", completó.

Embed #SelecciónMayor Lionel Scaloni: "Siempre el equipo va a dar la cara. Tenemos un gran plantel, pero siempre preferimos tener a todos a disposición para elegir en base a lo que nosotros convocamos. Esta vez hemos tenido una serie de problemas". — Selección Argentina (@Argentina) October 8, 2024

Scaloni habló en particular de la ausencia por suspensión de Emiliano "Dibu" Martínez, que no podrá estar por la suspensión de dos fechas que le aplicó la FIFA, y confirmó que todavía no definió a su reemplazante: "Emiliano siempre que ha jugado ha jugado ha sido importante, es una baja de peso".

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la presencia de Lionel Messi

"Leo está bien, ha jugado varios partidos antes de venir con nosotros y es lo que necesitaba: sumar minutos. Antes de la anterior convocatoria habíamos hablado y la decisión era que no venga porque precisaba jugar. Ahora está en condiciones, está bien. Será parte del equipo".

Cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

El primer encuentro es de visitante este jueves 10 de octubre ante Venezuela, por la fecha 9; y luego recibe a Bolivia, el 15 de octubre.

Venezuela vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 9 | Jueves 10 de octubre, 18 horas.

Argentina vs Bolivia | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 10 | Martes 15 de octubre, 21 horas.