Leila Gianni justificó su foto al borde de la censura: "Estamos en verano"
La actual concejala de La Libertad Avanza, ex militante kirchnerista, minimizó la polémica por sus redes sociales, ratificó su apoyo a la reforma laboral.
Leila Gianni, concejala de La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza y exfuncionaria de Capital Humano, se refirió este jueves a la repercusión que generaron sus recientes publicaciones en redes sociales.
La abogada desestimó las críticas sobre su imagen y aprovechó la ocasión para cuestionar duramente la gestión del intendente Fernando Espinoza, poniendo el foco en la situación ambiental y la presión fiscal del distrito.
“Estamos en verano. Es una foto en malla que no tiene nada de extraño. No estoy delinquiendo, no estoy robando ni alcoholizada. Es una foto en bikini, o sea, no tiene nada de malo”, explicó en una entrevista para el canal de streaming Infobae en vivo
Asimismo, Gianni profundizó sobre el posteo donde la ex subsecretaria de Capital Humano posa en malla por fragmento de la canción “Mis noches de enero”, de la banda Tan Biónica.
Para la funcionaria libertaria, un posteo de esas característica es lo que hace una persona “real”. “No soy provocadora“, reafirmó. ”Podés sacarte una foto en bikini, o podés cantar como hace nuestro Presidente. Vean el trabajo que uno hace. Soy una madre de cinco pibes, que se mete en los territorios más hostiles, acompaña a los vecinos”, dijo durante la charla con el equipo de Infobae al Amanecer.
Y siguió, al comparar su perfil público con el de la ex presidenta Cristina Kirchner. “Tengan en cuenta que después tenías a señoras como la condenada (sic), con la tobillera, con los rosarios de oro, las mejores carteras y tacos de aguja”, explicó.
Críticas a la gestión de residuos
La concejala también aclaró el sentido de otro video que circuló con fuerza, donde utilizaba la ironía para referirse a unas “lindas gomas” al inicio de la grabación.
Según Gianni, el objetivo era visibilizar la proliferación de “microbasurales” en La Matanza y la utilización de neumáticos pintados como política de espacio público por parte del municipio.
“Espinoza pasa la pala, detona todo, pero a todo le pone gomas. Tendría que poner una gomería el señor”, ironizó respecto a la administración local.
Denunció además que existen barrios “tomados por punteros” y que los vecinos viven con miedo ante la falta de respuestas estructurales del Ejecutivo local.
Apoyo a la reforma laboral
Finalmente, Gianni celebró la reciente media sanción que la Cámara de Senadores otorgó al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.
Calificó a la legislación laboral previa, que data de 1974, como desactualizada frente a las nuevas formas de trabajo.
“Estoy muy feliz y orgullosa del gran trabajo que han hecho los senadores”, concluyó, ratificando su pertenencia al bloque oficialista pese a las internas locales.
