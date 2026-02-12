Leila Gianni justificó su foto al borde de la censura: "Estamos en verano"

Y siguió, al comparar su perfil público con el de la ex presidenta Cristina Kirchner. “Tengan en cuenta que después tenías a señoras como la condenada (sic), con la tobillera, con los rosarios de oro, las mejores carteras y tacos de aguja”, explicó.

Críticas a la gestión de residuos

La concejala también aclaró el sentido de otro video que circuló con fuerza, donde utilizaba la ironía para referirse a unas “lindas gomas” al inicio de la grabación.

Según Gianni, el objetivo era visibilizar la proliferación de “microbasurales” en La Matanza y la utilización de neumáticos pintados como política de espacio público por parte del municipio.

“Espinoza pasa la pala, detona todo, pero a todo le pone gomas. Tendría que poner una gomería el señor”, ironizó respecto a la administración local.

Denunció además que existen barrios “tomados por punteros” y que los vecinos viven con miedo ante la falta de respuestas estructurales del Ejecutivo local.

Apoyo a la reforma laboral

Finalmente, Gianni celebró la reciente media sanción que la Cámara de Senadores otorgó al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

Calificó a la legislación laboral previa, que data de 1974, como desactualizada frente a las nuevas formas de trabajo.

“Estoy muy feliz y orgullosa del gran trabajo que han hecho los senadores”, concluyó, ratificando su pertenencia al bloque oficialista pese a las internas locales.