Lionel Scaloni reveló cómo reaccionó Lionel Messi tras contarle que iba a ser el DT de la Selección Argentina

"A los 15, 20 días salió el torneo de L'Alcudia y no había quién lo dirija. Me preguntó si lo quería dirigir y dije ‘claro caminando’. Con Pablo armamos un cuerpo técnico espléndido. Yo venía con muchas ganas de aportar a los chicos lo que era vestir la camiseta de la selección, para mi fue algo maravilloso”, indicó Scaloni.

Tras aceptar, de acuerdo a su relato, al primero que le contó fue a Pablo Aimar. "Me dijo '¿sabés que estás loco, no?', y yo le respondió 'yo creo que es un buen momento, que nos necesitan y que podemos aportar algo'. Al otro día nos dijeron que íbamos a estar en los dos partidos amistosos y teníamos que armar la lista", rememoró el pujatense.

Sobre Messi, Scaloni reveló: "Sabíamos que Leo no iba a venir. Lo primero que hicimos fue llamarlo. Hicimos una videollamada con Leo porque le queríamos contar, porque era el capitán. Se puso contento. Se empezó a reír porque era llamativo, no se esperaba que nosotros nos hagamos cargo, pero se lo dijimos con naturalidad".

lionel scaloni

Lionel Scaloni explicó cómo maneja el grupo de la Selección Argentina

En otro tramo de la entrevista, Lionel Scaloni contó detalles del manejo del grupo y cómo comunica decisiones importantes, como cuando le toca relegar a un jugador.

"Es verdad que todo el mundo no lo asimila igual. No es lo mismo. Todas las decisiones que he tomado las hago pensando en qué hubiera pasado si me tocaba que me las digan a mí. Siempre con la verdad por adelante y con la experiencia que he tenido con otros entrenadores", sostuvo el DT.

Scaloni aseguró al respecto que explicar la decisión de relegar a un jugador "es lo peor" para el técnico y destacó la unión con los futbolistas del conjunto nacional: "He llorado con ellos, nos hemos abrazado con ellos, hemos discutidos en algunos momentos por las explicaciones dadas... Lo que yo siempre rescato es que, al momento de decir las cosas, ese jugador no lo entiende. Pero al otro día o cuando lo ves en la próxima convocatoria, lo entiende. Uno lo que quiere es lo mejor para el equipo", expresó.