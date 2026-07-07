Lionel Scaloni se quebró tras el triunfo agónico: "Qué grupo de jugadores, hermano"

La emoción del capitán

Al advertir la reacción del rosarino, sus compañeros se acercaron rápidamente para abrazarlo y contenerlo. En medio de la emoción, el plantel se reunió alrededor de su capitán y luego desató un eufórico festejo por la clasificación a los cuartos de final.

Las imágenes del llanto de Messi no tardaron en recorrer el mundo y se viralizaron en las redes sociales, donde miles de hinchas destacaron la entrega y el desahogo del máximo referente de la Selección argentina tras una victoria tan sufrida.

Después de una remontada agónica y de un partido cargado de tensión, la emoción terminó desbordando al capitán, que volvió a demostrar cuánto significa para él defender la camiseta argentina y seguir soñando con levantar una nueva Copa del Mundo.

El desahogo de Messi reflejó el enorme desgaste físico y emocional que implicó el encuentro. Tras atravesar uno de los partidos más difíciles del torneo, el capitán dejó salir toda la tensión acumulada antes de fundirse en un abrazo con sus compañeros, en una escena que rápidamente se convirtió en una de las postales más impactantes del Mundial 2026. Sumado a que si el duelo terminaba en una derrota, probablemente, hubiese sido el último Mundial disputado por el crack rosarino, sin embargo, todavía queda camino por recorrer.