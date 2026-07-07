Lionel Scaloni se quebró tras el triunfo agónico: "Qué grupo de jugadores, hermano"
El DT de la Selección Argentina no pudo contener las lágrimas tras la clasificación a cuartos de final y protagonizó una de las escenas más emotivas del Mundial.
Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas tras el agónico triunfo de la Selección Argentina por 3-2 frente a Egipto, que le dio el pase a los cuartos de final del Mundila 2026. Emocionado y con poca voz, el entrenador se mostró orgulloso del plantel y abandonó la nota.
"No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado, qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejame en paz", dijo el DT argentino, y se fue de la nota.
La reacción de Lionel Scaloni fue el fiel reflejo del desahogo de la Selección Argentina y de todo un país, tras una remontada memorable. Después de estar dos goles abajo y sufrir durante gran parte del encuentro, el equipo selló el triunfo con un cabezazo de Enzo Fernández a los 93 minutos y mantuvo intacto el sueño de conquistar una nueva estrella.
El desconsolado llanto de Lionel Messi tras la sufrida clasificación de la Selección Argentina
La Selección Argentina consiguió una clasificación épica a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar 3-2 a Egipto en un partido que tuvo emociones de principio a fin. Después del pitazo final, todas las miradas se posaron sobre Lionel Messi, quien no pudo contener las lágrimas.
El capitán argentino se mostró visiblemente conmovido tras un encuentro en el que la Albiceleste sufrió hasta los últimos minutos para quedarse con la victoria. Apenas terminó el partido, Messi rompió en llanto y dejó una de las imágenes más emotivas de la Copa del Mundo.
La emoción del capitán
Al advertir la reacción del rosarino, sus compañeros se acercaron rápidamente para abrazarlo y contenerlo. En medio de la emoción, el plantel se reunió alrededor de su capitán y luego desató un eufórico festejo por la clasificación a los cuartos de final.
Las imágenes del llanto de Messi no tardaron en recorrer el mundo y se viralizaron en las redes sociales, donde miles de hinchas destacaron la entrega y el desahogo del máximo referente de la Selección argentina tras una victoria tan sufrida.
Después de una remontada agónica y de un partido cargado de tensión, la emoción terminó desbordando al capitán, que volvió a demostrar cuánto significa para él defender la camiseta argentina y seguir soñando con levantar una nueva Copa del Mundo.
El desahogo de Messi reflejó el enorme desgaste físico y emocional que implicó el encuentro. Tras atravesar uno de los partidos más difíciles del torneo, el capitán dejó salir toda la tensión acumulada antes de fundirse en un abrazo con sus compañeros, en una escena que rápidamente se convirtió en una de las postales más impactantes del Mundial 2026. Sumado a que si el duelo terminaba en una derrota, probablemente, hubiese sido el último Mundial disputado por el crack rosarino, sin embargo, todavía queda camino por recorrer.
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