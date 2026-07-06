"Áspera": la inesperada reacción de Lionel Scaloni tras un insólito pedido en plena conferencia de prensa
El entrenador de la Selección Argentina protagonizó un llamativo momento durante su última aparición ante los medios.
La Selección Argentina ya tiene la mira puesta en el duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. En la previa del encuentro, Lionel Scaloni brindó la habitual conferencia de prensa para analizar el presente del equipo y responder las consultas de los periodistas.
El entrenador hablaba sobre el desarrollo de la Copa del Mundo y destacaba la paridad que existe entre las distintas selecciones cuando la conferencia tomó un rumbo inesperado. Fue entonces cuando una intervención ajena a las preguntas sorprendió tanto a los presentes como al propio DT.
Mientras Scaloni respondía una consulta sobre el rendimiento del seleccionado argentino y la capacidad del equipo para sacar adelante partidos incluso cuando no despliega su mejor versión, una integrante de la organización tomó el micrófono para dirigirse a los fotógrafos.
La inesperada reacción de Lionel Scaloni tras un insólito pedido en plena conferencia de prensa
"A los fotógrafos se les pide de la manera más amable que por favor salgan, gracias", anunció la mujer, interrumpiendo el intercambio con los periodistas.
El mensaje tomó por sorpresa a Scaloni, que en ese momento estaba bebiendo agua de una de las botellas ubicadas sobre la mesa. Su primera reacción fue levantar las cejas con un gesto de evidente desconcierto, mientras observaba lo que sucedía a su alrededor.
Segundos después, el entrenador giró la cabeza hacia su derecha para mirar a Nicolás Novello, gerente de Comunicación de la AFA y uno de sus habituales acompañantes en las conferencias de prensa. Con una sonrisa y en tono distendido, resumió su sorpresa con una sola palabra: "Áspera".
La escena duró apenas unos segundos, pero alcanzó para convertirse en uno de los momentos más comentados de la conferencia. El gesto del técnico y su espontánea reacción no tardaron en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios destacaron el humor con el que se tomó la inesperada interrupción antes del trascendental cruce frente a Egipto.
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