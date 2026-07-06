"Áspera": la inesperada reacción de Lionel Scaloni tras un insólito pedido en plena conferencia de prensa

Segundos después, el entrenador giró la cabeza hacia su derecha para mirar a Nicolás Novello, gerente de Comunicación de la AFA y uno de sus habituales acompañantes en las conferencias de prensa. Con una sonrisa y en tono distendido, resumió su sorpresa con una sola palabra: "Áspera".

La escena duró apenas unos segundos, pero alcanzó para convertirse en uno de los momentos más comentados de la conferencia. El gesto del técnico y su espontánea reacción no tardaron en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios destacaron el humor con el que se tomó la inesperada interrupción antes del trascendental cruce frente a Egipto.