Lionel Scaloni confirmó que tiene el equipo para enfrentar a Egipto: "Ya saben por dónde va el tema"

De esta manera, el DT de la Albiceleste validó indirectamente la información que indica que la Selección ensayará al menos tres cambios de peso en su estructura principal:

En la defensa: El ingreso del experimentado Nicolás Tagliafico por el lateral izquierdo, reemplazando a Facundo Medina.

En la mitad de la cancha: La vuelta a la titularidad de Leandro Paredes para aportar equilibrio y contención en el círculo central.

En el ataque: La inclusión de Julián Álvarez en la delantera por Lautaro Martínez, apostando a la frescura física y la presión alta sobre la salida de los defensores africanos.

Con todo listo para el martes

Más allá de no estampar las firmas en la planilla oficial, el panorama quedó completamente aclarado. La Scaloneta buscará recuperar su versión más sólida y agresiva para batallar ante el exigente conjunto de Egipto.

El partido decisivo se disputará este martes a las 13:00 (hora de la Argentina) en el imponente Mercedes-Benz Stadium, donde los campeones del mundo buscarán revalidar sus credenciales y sellar el pasaporte directo a los cuartos de final de la cita mundialista.