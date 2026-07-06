Lionel Scaloni confirmó que tiene el equipo para enfrentar a Egipto: "Ya saben por dónde va el tema"
En la conferencia de prensa previa al choque de octavos de final, el entrenador de la Selección Argentina aseguró tener el once titular en la cabeza.
Este lunes, en la obligatoria conferencia de prensa previa al encuentro en Atlanta, Lionel Scaloni enfrentó los micrófonos y confirmó que ya tiene delineada la formación titular que saltará a la cancha este martes, aunque prefirió guardarse los nombres bajo llave por una cuestión de códigos internos.
La expectativa de cara al partido de octavos de final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y Egipto sumó su habitual dosis de misterio estratégico en las pizarras tácticas
"El equipo ya lo tengo definido, pero como todavía no se lo comuniqué a los jugadores, no lo voy a anunciar acá", sentenció el director técnico santafesino, manteniendo la tónica que lo caracteriza desde que asumió el cargo en los partidos de eliminación directa.
El guiño de Lionel Scaloni los cambios que adelantó la prensa
Sin embargo, el momento más jugoso de la charla con los medios llegó cuando se lo consultó de forma directa por los fuertes trascendidos periodísticos de las últimas horas, que apuntaban a una fuerte renovación de nombres tras el tremendo desgaste físico y el sufrido 3-2 ante Cabo Verde en el tiempo suplementario.
Lanzando una sonrisa cómplice a los cronistas presentes en la sala, Scaloni no desmintió los rumores y dejó una frase que encendió las confirmaciones: "Más o menos ya saben por dónde va el tema. Está por ahí, por lo que dicen ustedes".
De esta manera, el DT de la Albiceleste validó indirectamente la información que indica que la Selección ensayará al menos tres cambios de peso en su estructura principal:
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En la defensa: El ingreso del experimentado Nicolás Tagliafico por el lateral izquierdo, reemplazando a Facundo Medina.
En la mitad de la cancha: La vuelta a la titularidad de Leandro Paredes para aportar equilibrio y contención en el círculo central.
En el ataque: La inclusión de Julián Álvarez en la delantera por Lautaro Martínez, apostando a la frescura física y la presión alta sobre la salida de los defensores africanos.
Con todo listo para el martes
Más allá de no estampar las firmas en la planilla oficial, el panorama quedó completamente aclarado. La Scaloneta buscará recuperar su versión más sólida y agresiva para batallar ante el exigente conjunto de Egipto.
El partido decisivo se disputará este martes a las 13:00 (hora de la Argentina) en el imponente Mercedes-Benz Stadium, donde los campeones del mundo buscarán revalidar sus credenciales y sellar el pasaporte directo a los cuartos de final de la cita mundialista.
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