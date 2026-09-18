Atento Scaloni: los dos convocados de la Selección Argentina que llegan entre algodones

Por su parte, la situación del defensor platense demanda un grado de preocupación mayor. El central del Villarreal sufrió una lesión muscular el pasado 28 de agosto en el choque ante Deportivo Alavés y todavía no cuenta con una fecha precisa para su retorno a las canchas. El futbolista de 28 años venía de sumar sus primeros minutos en la temporada tras superar una inactividad de seis meses por la ruptura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, rotura que lo marginó de la Copa del Mundo.