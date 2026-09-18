Atento Scaloni: los dos convocados de la Selección Argentina que llegan entre algodones
El entrenador dio la lista para la fecha FIFA y encendió las alarmas por la situación física de dos futbolistas clave.
La Selección Argentina ajusta los últimos detalles para la próxima fecha FIFA, programada entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, una gira con una carga emotiva gigante debido a que el último compromiso marcará la despedida definitiva de Lionel Messi.
En este escenario, Lionel Scaloni entregó la lista de convocados del exterior y encendió las alarmas en el cuerpo técnico debido a dos futbolistas que llegarán al límite en lo físico. Se trata de Julián Álvarez y Juan Foyth, quienes integran la nómina, pero arrastran complicaciones musculares que obligan a seguir de cerca sus respectivas evoluciones en el fútbol europeo.
Julián Álvarez, Juan Foyth y la Selección Argentina de Lionel Scaloni
El delantero del Atlético de Madrid padece una sobrecarga muscular sufrida durante una práctica de la semana pasada. Esta molestia lo dejó al margen del reciente duelo frente a Osasuna por la sexta fecha de La Liga de España. Pese al inconveniente y al clima tenso que atraviesa con la dirigencia del Colchonero tras su fallido traspaso al Barcelona, en el cuerpo técnico de la Albiceleste confían en que el cordobés pueda sumar minutos el próximo fin de semana para llegar con ritmo.
Por su parte, la situación del defensor platense demanda un grado de preocupación mayor. El central del Villarreal sufrió una lesión muscular el pasado 28 de agosto en el choque ante Deportivo Alavés y todavía no cuenta con una fecha precisa para su retorno a las canchas. El futbolista de 28 años venía de sumar sus primeros minutos en la temporada tras superar una inactividad de seis meses por la ruptura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, rotura que lo marginó de la Copa del Mundo.
A la espera de completar la citación oficial con los futbolistas que se desempeñan en la Liga Profesional, Scaloni cruza los dedos para no sufrir nuevas bajas imprevistas y poder contar con la totalidad de sus piezas de cara a los exigentes ensayos albicelestes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario