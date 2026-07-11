Cuánto va Argentina vs Suiza: resultado en vivo por el Mundial 2026
Seguí el minuto a minuto y enterate cuánto va Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Scaloni busca las semifinales.
La Selección Argentina se enfrenta al duro conjunto europeo en Kansas City y los hinchas se preguntan cuánto va Argentina vs Suiza. En un arranque a pura emoción por los cuartos de final del Mundial 2026, el equipo nacional que dirige tácticamente Lionel Scaloni ya se encuentra arriba en el marcador.}
Resultado de Argentina vs. Suiza
IMPORTANTE: Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Suiza por los cuartos del Mundial 2026
El partido se mantiene sumamente intenso en el Arrowhead Stadium. El ganador de este trascendental choque por el último pasaje a la próxima instancia ya tiene rival confirmado: se medirá frente a la difícil selección de Inglaterra, que viene de eliminar a Noruega en el turno anterior.
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