Lionel Scaloni bromeó sobre el beso con el utilero Marito: "No fue consentido"

Embed "DAME UN BESO"



El pedido de Marito a Scaloni, en pleno festejo argentino. pic.twitter.com/CqZS0D1Yqj — TyC Sports (@TyCSports) July 5, 2024

El campeón del mundo, conocido por su calma, se lo tomó con buen humor y comentó que ni siquiera se dio cuenta: "A Marito lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar. No la vi la foto, pero bueno... Es un amigo, un tipo entrañable. Estaba muy contento, yo la verdad no me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre", explicó entre risas.

El DT añadió, en tono jocoso, que "no fue consentido", lo que provocó más risas entre los presentes en la sala del NRG Stadium. La relación cercana entre Scaloni y Marito, quien ha sido parte del equipo desde 1998, fue evidente en este momento de celebración.

Embed "SON COSAS QUE PASAN CUANDO ESTÁS ALEGRE"



Scaloni y su opinión sobre el beso con Marito, después del triunfo ante Ecuador. pic.twitter.com/8sYYc9hWup — TyC Sports (@TyCSports) July 5, 2024