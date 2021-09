Lionel Scaloni: "Conmigo Messi va a jugar siempre"

https://twitter.com/TyCSports/status/1443270087453122569 "LEO CONMIGO VA A JUGAR SIEMPRE, ES INAMOVIBLE"



"No podés tener a diez que sólo quieran tener la pelota y que ninguno sea vertical. Nosotros los tenemos y optamos que la mejor opción es esa", indicó Scaloni.

Scaloni también se refirió a la suspensión del partido ante Brasil por Eliminatorias Sudamericanas: "Los que actuamos con naturalidad fuimos nosotros. Yo puse el equipo, nadie me dijo que no podían jugar. Conmebol avaló hasta el último momento que podían jugar. Esto olía mal de arranque. Estoy convencido de que el fallo que sea no vamos a ser perjudicados".

El seleccionador argentino citó a Paulo Dybala y Exequiel Palacios a pesar de sus respectivas lesiones para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay, Uruguay y Perú.

"Esas son ganas de querer estar hasta la hora en que salga el vuelo chárter. Tienen que estar en las condiciones mínimas para venir y eso a mí me encanta", indicó Scaloni.

A su vez, hizo mención a Sergio Agüero, ausente en los últimos partidos del seleccionado por lesión: "Es un jugador que nosotros queremos, siempre ha estado. Pero es evidente que necesitamos que estén en actividad y él está teniendo algunos problemas. Ahora se está entrenando, esperemos que juegue para que me ponga en un aprieto".

Por último, destacó la ovación de los hinchas en Argentina 3-Bolivia 0: "Yo quiero que la "Scaloneta" siga estando cuando se tuerza el resultado. No somos invencibles ni mucho menos porque puede pasar. La gente está identificada y está feliz por ver a estos chicos jugar. Nosotros recién ahora nos damos cuenta todo lo que ha impactado en la gente. Me emocionó la ovación en el Monumental".