El nuevo tocado de la Selección Argentina que preocupa a Lionel Scaloni

messi joaquin correa (1).jpg

Sin embargo, no se trata de una lesión en si, por lo menos hasta ahora. Lo cual es una ventaja para ver cómo responde de aquí hasta el debut del martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo, también teniendo en cuenta que no es titular.

Luego del partido, el entrenador Lionel Scaloni sembró la duda sobre algún posible cambio en la lista definitiva de 26 futbolistas. Dos de los tocados eran Marcos Acuña y Nicolás González, pero con este panorama también debemos sumar al Tucu Correa a esta lista.

lionel scaloni.jpg

QUÉ DIJO LIONEL SCALONI SOBRE LOS CAMBIOS EN LA LISTA

Tras el triunfo, Scaloni sostuvo que "tenemos algunos problemitas, tenemos algunos días para resolver el tema de la lista. Si te soy sincero, no puedo decirte 100%. Por suerte o mala suerte, podemos cambiarla, esperemos que no. Está la posibilidad".

Y apuntó: "Hay jugadores que no están del todo bien, es evidente. Hay varios que quedaron afuera de la convocatoria por no estar aptos para jugar o había algún riesgo. No te puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cautos porque por algo quedaron afuera".