La charla íntima entre Lionel Scaloni y Messi que anticipó lo que se venía

messi campeón del mundo

En la conferencia de prensa posterior al triunfo 4-2 sobre Francia en la tanda de penales luego de la igualdad 3-3 en el tiempo regular, Sacloni contó la íntima charla que mantuvo con Messi en la previa a la Copa del Mundo y como ella lo motivó para lo que se venía.

Fue en la provincia de San Juan, horas después del encuentro ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas en noviembre del año pasado, luego de haberse consagrado campeón de América en el Maracaná.

Scaloni le admitió a Messi su preocupación por como iban creciendo las expectativas de la gente con cada actuación del combinado nacional.

ultimo penal obelisco

"Con Leo hablé un ratito antes de recibir el premio. Yo tengo con él una anécdota muy buena después de Brasil en San Juan, que clasificamos para el Mundial, yo lo llamo para hablar con él antes de que vuelva a París porque sentía que lo que se venía iba a ser muy difícil. Porque estábamos transmitiendo algo a la gente demasiado fuerte y la desilusión podía ser también fuerte", admitió Scaloni.

"Entonces se lo transmito a él y le digo que la desilusión puede ser muy fuerte, la gente está muy entusiasmada con esta Selección y él me dice: ´¿Qué importa? Seguimos, seguimos porque seguramente va a ir bien y si no va bien, no pasa nada al intentarlo'", le expresó Messi para sorpresa de Scaloni.

MESSI COPA DEL MUNDO

Para Scaloni esa respuesta fue el gran punto de inflexión y por eso aseguró que quería ahora hacer pública aquella charla. "Y ahí a mí me dio un envión anímico increíble porque en ese momento sentía -no sé si la ansiedad- que la gente estaba esperando muchísimo de nosotros porque le dábamos satisfacciones. Tenía que tener esa charla con él, descargarme con él, hablar con él y contarle lo que sentía. Y con su respuesta me di cuenta de que había algo algo que se estaba haciendo bien. Esa es una historia que me gustaría que todos la sepan porque estuvo muy buena", comentó Scaloni a los pocos minutos de que la Argentina gritara campeón del Mundo por tercera vez en su historia.