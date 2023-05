La sorpresiva declaración de Scaloni sobre la tercera estrella de la Selección

Igualmente, esta idea sobre las camisetas no hace que le quite mérito a la gran gesta conseguida el 18 de diciembre de 2022. "Reconozco que te llena de orgullo haber puesto otra vez a Argentina en los niveles en los que siempre estuvo. Porque no hay dudas de que siempre estuvo, y con esto hay que hacer entender que la dificultad es máxima. Siempre estuvimos al máximo nivel, pero hacía rato que no ganábamos. Eso no significaba que no teníamos el nivel”, recalcó Scaloni.

Antes de finalizar el tema, agregó una recomendación para los fanáticos de la Selección nacional: "Por diferentes motivos no se ganó y lamentablemente en 2014, 2015 y 2016 fueron por motivos... nada, nada. Eso implica entender que estamos al nivel, pero que a lo mejor pueden pasar otra vez tantos años, así que disfrutemos”.