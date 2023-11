Toti Pasman cargó contra Lionel Scaloni: "No podés estar histeriqueando todo el tiempo"

Con este panorama de indecisión, el que no quedó conforme con esta noticia fue el periodista Toti Pasman, quien en su programa de Radio La Red cuestionó la actitud que, en su opinión, no sirvió más que para generar dudas en torno a una Selección Argentina. Algo que, desde su punto de vista, era totalmente innecesario.

lionel scaloni.jpg Foto REUTERS: Ricardo Moraes.

“A mí me encanta Scaloni. Sin él, no es La Scaloneta. Pero tampoco podés estar histeriqueando todo el tiempo. Que me voy antes del Mundial, que me voy después del Mundial, que me voy ahora. Si no te gusta cómo se maneja Tapia, andate. No podés estar histeriqueando todo el tiempo que si me voy, que no renuevo”, expresó.

Y además, agregó: “También va para los jugadores, que se la pasan diciendo que juegan por la camiseta y después se matan por los 40 palos de premio. Todo bien, pero no vendan humo. Pónganse de acuerdo”. Esta frase, hace referencia a los premios adeudados por AFA por haber ganado el Mundial de Qatar.