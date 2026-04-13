Hakimi habló tras ser imputado por un supuesto de violación: a que pena se enfrenta

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Cómo es la denuncia contra el jugador del PSG

La denuncia fue realizada por una joven de 24 años en 2023, por un hecho que habría ocurrido el 25 de febrero de ese año en la casa del futbolista, ubicada en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París. Según la denunciante, ambos habían mantenido contacto durante más de un mes a través de redes sociales antes de concretar el encuentro. Una vez en la vivienda, el jugador la habría besado y tocado sin su consentimiento, y luego la habría obligado a mantener relaciones sexuales.