Hakimi habló tras ser imputado por un supuesto de violación: a que pena se enfrenta
El presunto hecho que involucra al defensor de PSG habría ocurrido en el año 2023 en Boulogne-Billancourt, al oeste de París.
En la antesala de un partido clave por la Champions League, Achraf Hakimi se convirtió en protagonista por fuera de lo futbolístico. El defensor del PSG rompió el silencio luego de ser imputado en una causa por un presunto hecho de violación ocurrido en 2023.
El conjunto parisino visitará este martes a Liverpool en Anfield Road en busca de la clasificación a las semifinales, tras haber ganado 2-0 en la ida. Sin embargo, la atención también se centra en la situación judicial del lateral marroquí.
Hakimi, que venía siendo investigado desde 2023, fue recientemente imputado por la Justicia francesa. En ese contexto, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió por primera vez al tema: “Sé que las acusaciones son falsas. Estoy tranquilo y concentrado. Dejo el asunto en mano de mis abogados y la Justicia”, afirmó el futbolista, quien remarcó su postura de inocencia. La causa continúa en etapa de investigación y, por el momento, no existe una resolución judicial que determine su culpabilidad o inocencia.
Cómo es la denuncia contra el jugador del PSG
La denuncia fue realizada por una joven de 24 años en 2023, por un hecho que habría ocurrido el 25 de febrero de ese año en la casa del futbolista, ubicada en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París. Según la denunciante, ambos habían mantenido contacto durante más de un mes a través de redes sociales antes de concretar el encuentro. Una vez en la vivienda, el jugador la habría besado y tocado sin su consentimiento, y luego la habría obligado a mantener relaciones sexuales.
De acuerdo a su relato, tras lograr retirarse del lugar, le contó lo sucedido a una amiga y al día siguiente realizó la denuncia ante la policía. Mientras avanza la investigación judicial, el caso genera fuerte repercusión en Francia y en el mundo del fútbol, en un momento clave de la temporada para el PSG.
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