La difícil pregunta de la pareja de Lisandro Martínez que el campeón del mundo no supo responder

Entre risas, la pareja del futbolista comienza a reírse a carcajadas, mientras Lisandro frena a su perro Polo: "Pará que me desconcentrás". Ante la repregunta de su novia, Martínez responde algo dubitativo: "La que encaja", refiriéndose al modo en que queda puesta esa ropa interior y no al material del que está hecha, que es la devolución correcta. Finalmente, Muri estalla de risa, al mismo tiempo que también lo hace el defensor.

El video, compartido por la joven en la red social TikTok, se viralizó rápidamente, generando la risa de los internautas y cientos de comentarios al respecto.

Esta pregunta responde a un reto viral de las redes sociales, donde las mujeres le preguntan a sus parejas 'qué es una tanga de encaje' y la respuesta es siempre la misma: "Un hilo dental que encaja ahí", en relación a la parte trasera femenina.

El video escatológico de Nicolás Tagliafico que se volvió viral

En la red se viralizó solo un extracto de este video de 20 minutos, donde se lo escucha a Nicolás Tagliafico hablando sobre materia fecal. "Miren como duerme. Así como la ven, tarde o temprano va a ir al baño", expresó mientras enfocaba a su pareja recostada sobre la arena. "¡Amor, no se dicen esas cosas, no se cuentan!", se quejó Calvagni. "Todos vamos al baño, no te preocupes. Todos hacemos caca, con olor, más fuerte o más suave. Más blando o más duro...", le respondió el futbolista.

Y siguió con su explicación: "Acuérdense que si sale en piedritas hay que hidratarse un poco más, la manera perfecta en que salga es en lazo y en un color estable, marrón claro, un poquito oscuro". "Y si sale blandengue, tirando para liquido, es porque hay problemas de digestión o mala alimentación. Esto ha sido hablando de caca con Nico", concluyó divertido Nicolás Tagliafico.

