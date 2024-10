Llegó a jugar con el Dibu Martínez en la Sub-17 y hoy se dedica a vender bolsones de verdura

Gonzalo Olid Apaza y su paso por el fútbol

Olid Apaza comenzó su carrera en las inferiores de River, donde rápidamente se destacó como un joven talentoso. A los 15 años, fue convocado por Ubaldo Fillol para formar parte de las selecciones juveniles de Argentina. Con la Sub-17, bajo la dirección de Tata Brown, participó en el Sudamericano de Chile y en el Mundial de Nigeria en 2009.

En ese plantel, compartió equipo con jugadores como Emiliano "Dibu" Martínez y Nicolás Tagliafico, futuros campeones del mundo con la Albiceleste. La selección terminó en segundo lugar en el Sudamericano y no avanzó más allá de los octavos de final en el Mundial.

OLID APAZA.jpg Olid Apaza disputó el Mundial de Nigeria 2009.

En 2009, la Sub-17 y la selección mayor, dirigida por Diego Armando Maradona, entrenaron juntas, lo que le dio a Olid Apaza la oportunidad de entrenar junto a Lionel Messi. Luego, el exjugador enfrentó el reto de avanzar a la primera división de River Plate, pero las oportunidades fueron escasas debido a la crisis del club, que sufrió un descenso en 2011.

Sin lugar en el primer equipo, buscó minutos en otros clubes, como Deportivo Merlo, Defensores de Belgrano y Cambaceres. Sin embargo, Olid Apaza tomó la decisión de retirarse del fútbol a los 22 años, sintiendo que no quería continuar en el deporte que había sido su vida.

Su vida después del retiro

El exfutbolista del Millonario confesó que dejó de disfrutar el fútbol profesional, sintiendo que ya no quería pasar más tiempo en el entrenamiento. Aunque siempre fue un apasionado del deporte, se dio cuenta de que, si continuaba, podría dejar de amarlo. En Cambaceres, comprendió que no iba a poder vivir del fútbol y que el ambiente no le agradaba.

Después de retirarse, encontró un nuevo rumbo en el negocio familiar de venta de verduras, trabajando junto a su padre. Comenzó vendiendo garrafas en San Miguel y, con el tiempo, amplió su actividad al reparto de productos agrícolas, logrando una estabilidad económica que el fútbol no le ofrecía.