Llegó a jugar en Finlandia y se lo consideraba como el sucesor de Bochini

Pedro Massacessi y su paso por el fútbol

Pedro Massacessi.jpg Massacessi colgó los botines en Finlandia.

Massacessi, oriundo de Ceres en Santa Fe, se formó en las divisiones inferiores de Independiente. Debutó en el primer equipo en 1985, aunque le costó ganar un lugar fijo, ya que estaba siempre a la sombra de una leyenda como Bochini.

Tras no poder consolidarse en el "Rojo", siguió su carrera en Chaco For Ever y en la Universidad de Chile. Más adelante, el santafesino se trasladó a México, donde ganó un título con el Atlante y tuvo sus mejores rendimientos.

En la etapa final de su carrera, se marchó a Finlandia con un solo objetivo: disfrutar de un país maravilloso y alejarse de las presiones que el fútbol expulsa. A los 31 años decidió retirarse, buscando comenzar una nueva etapa alejado de las canchas y enfocándose en otros proyectos personales.

Su vida después del retiro

Tras colgar los botines, Massacessi se radicó en Florida y dio un giro de 360 grados para su vida. Volcado el sector inmobiliario, el nacido en Ceres lleva una vida tranquila y exitosa, al mismo tiempo que colecciona autos de lujo, una de sus grandes pasiones.