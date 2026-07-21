Claudia Villafañe habló de las lágrimas de Lionel Messi en la final: "Esa sensación la viví en el '90"

"Ver llorar a Leo fue terrible, pero sentí que estaba bien que se desahogue, que pueda largar toda esa presión y distintas sensaciones, alegría, tristeza, las muchas cosas que se le deben pasar por la cabeza por la edad que tiene, si sigue o no", convino Claudia Villafañe.

"Dejaron todo. Para mí el Mundial estaba terminándose con Inglaterra, con el triunfo ante Inglaterra, la gente salió a la calle a festejarlo como si fuese una final... no se le pueden pedir más nada. El fútbol, siempre con la Selección pasa eso", reflexionó.

"No fue una falta de respeto lo que hicieron, ponerse de espaldas cuando los jugadores españoles fueron a recibir la medalla, fue ir a agradecerle a nuestro público. Ponerse de frente diciendo 'lo dimos todo'. No sabían qué hacer porque la gente no se movía", agregó sobre el momento con sabor a despedida al 10 actual de la Selección argentina.