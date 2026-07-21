Claudia Villafañe habló de las lágrimas de Lionel Messi en la final: "Esa sensación la viví en el '90"
Terminó el partido y mientras España festejaba la tribuna argentina no paraba de aplaudir a su capitán, Lionel Messi, que lloraba de pie en el campo de juego.
Claudia Villafañe conoce bien el sentimiento de estar a un paso de la victoria sólo para ver pasar la copa a otras manos. Lo vio en primera fila cuando acompañó a Diego Marado en el Mundial Italia '90, y lo recordó esta semana al ver las lágrimas de Lionel Messi en la cancha del MetLife Stadium en Nueva York.
"Yo esa sensación la viví también, en el '90, es muy duro porque no te lo esperás", expresó la histórica pareja de Diego Maradona en su visita al programa La Cocina Rebelde (El Trece).
"Uno confía... Además, para mí se dieron varios partidos iguales, como ganando al filo, como a Brasil, que nos bombardeó los travesaños, los palos, todo, y entró el gol de Cani y clasificamos nosotros", señaló, haciendo un paralelismo entre el desempeño de aquel equipo, en el que brillaron Diego Maradona y Claudio Caniggia, con la Scaloneta comandada por Lionel Messi en 2026.
Claudia Villafañe recordó que el paso de la Selección Argentina por el Mundial 2026 "fue difícil, como en esa vez, que se pudo dar vuelta", en referencia a los penales contra Italia y Yugoslavia, y a las remontadas de la Scaloneta ante Cabo Verde, Egipto y cuando equipo tuvo delante.
Pero el fútbol es así: a veces darlo todo no implica que entre la pelota en el arco, o que el gol sea válido. El domingo pasado, la Selección Argentina perdió contra España. Mientras La Roja festejaba con sus fanáticos y Donald Trump, el equipo comandado por Lionel Messi saludaba a la tribuna albiceleste.
"Ver llorar a Leo fue terrible, pero sentí que estaba bien que se desahogue, que pueda largar toda esa presión y distintas sensaciones, alegría, tristeza, las muchas cosas que se le deben pasar por la cabeza por la edad que tiene, si sigue o no", convino Claudia Villafañe.
"Dejaron todo. Para mí el Mundial estaba terminándose con Inglaterra, con el triunfo ante Inglaterra, la gente salió a la calle a festejarlo como si fuese una final... no se le pueden pedir más nada. El fútbol, siempre con la Selección pasa eso", reflexionó.
"No fue una falta de respeto lo que hicieron, ponerse de espaldas cuando los jugadores españoles fueron a recibir la medalla, fue ir a agradecerle a nuestro público. Ponerse de frente diciendo 'lo dimos todo'. No sabían qué hacer porque la gente no se movía", agregó sobre el momento con sabor a despedida al 10 actual de la Selección argentina.
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