Lo echaron del Manchester United y ahora un gigante de Italia lo busca para resurgir

Durante su gestión al frente de los Diablos Rojos dirigió 63 encuentros oficiales, con un balance de 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas. La etapa más compleja se produjo durante la primera temporada completa, cuando el equipo terminó en una posición inusualmente baja para los estándares históricos de la institución y además cayó en la final de la Europa League.

A pesar de esos resultados, el Rossonero considera que las dificultades atravesadas en Inglaterra no opacan las virtudes que había mostrado anteriormente en Sporting de Lisboa. Allí construyó una identidad de juego muy marcada basada en presión alta, intensidad constante y recuperación rápida de la pelota, aspectos que encajan con la idea que la dirigencia quiere implementar.

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Precisamente esa propuesta táctica fue uno de los factores que más sedujo a los responsables deportivos del club. Cardinale había manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de que el equipo desarrollara un estilo reconocible y agresivo, algo que Amorim convirtió en una de sus principales características como entrenador.

Además, el contexto de la Serie A podría favorecer su adaptación. Diversos analistas consideran que el campeonato italiano ofrece escenarios tácticos más compatibles con las ideas del portugués que los que encontró en la Premier League, donde la exigencia física y la velocidad de juego suelen ser extremas. Ahora tendrá por delante el desafío de devolver al enorme club rojo y negro al lugar de protagonismo que históricamente ocupó en Europa.

La institución rossonera sigue siendo una de las más prestigiosas del continente y cuenta con jugadores de elite como Luka Modric, Christian Pulisic, Rafael Leao y Santiago Giménez, pero necesita recuperar regularidad para volver a competir por títulos nacionales e internacionales. Con la llegada de Amorim, el club inicia una nueva etapa cargada de expectativas. El portugués desembarca con la misión de transformar las buenas intenciones en resultados concretos y demostrar que todavía puede consolidarse entre los entrenadores más importantes del fútbol europeo.