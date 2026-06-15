Lo echaron del Manchester United y ahora un gigante de Italia lo busca para resurgir
El entrenador portugués alcanzó un acuerdo para convertirse en el próximo técnico del conjunto italiano. Buscará relanzar su carrera en uno de los clubes más tradicionales de Europa.
Milan definió al hombre que tendrá la misión de liderar su próximo proyecto futbolístico. El club italiano alcanzó un acuerdo verbal con Rúben Amorim, quien asumirá como entrenador del equipo en los próximos días y firmará un contrato que lo vinculará con la institución hasta junio de 2028, con la posibilidad de extenderlo por una temporada adicional.
La elección del técnico portugués representa una apuesta fuerte de la dirigencia encabezada por Gerry Cardinale, que busca reconstruir la identidad deportiva del equipo tras una campaña que dejó sensaciones negativas y varios interrogantes sobre el rumbo futbolístico del club.
Aunque la negociación se cerró recientemente, Amorim ya había aparecido en anteriores oportunidades dentro del radar de Milan. Hace algunas temporadas su nombre había sido evaluado por la dirigencia, aunque finalmente la institución optó por otros caminos. Esta vez, el contexto fue diferente y las partes lograron avanzar hasta alcanzar un entendimiento definitivo.
El entrenador de 41 años llega a Italia después de una experiencia irregular en Manchester United. Su ciclo en Inglaterra estuvo marcado por resultados inconsistentes y una presión permanente derivada de las altas expectativas que rodean al club. Si bien consiguió algunos momentos positivos, nunca logró consolidar una estructura capaz de competir al máximo nivel durante toda una temporada.
Durante su gestión al frente de los Diablos Rojos dirigió 63 encuentros oficiales, con un balance de 25 victorias, 15 empates y 23 derrotas. La etapa más compleja se produjo durante la primera temporada completa, cuando el equipo terminó en una posición inusualmente baja para los estándares históricos de la institución y además cayó en la final de la Europa League.
A pesar de esos resultados, el Rossonero considera que las dificultades atravesadas en Inglaterra no opacan las virtudes que había mostrado anteriormente en Sporting de Lisboa. Allí construyó una identidad de juego muy marcada basada en presión alta, intensidad constante y recuperación rápida de la pelota, aspectos que encajan con la idea que la dirigencia quiere implementar.
Precisamente esa propuesta táctica fue uno de los factores que más sedujo a los responsables deportivos del club. Cardinale había manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de que el equipo desarrollara un estilo reconocible y agresivo, algo que Amorim convirtió en una de sus principales características como entrenador.
Además, el contexto de la Serie A podría favorecer su adaptación. Diversos analistas consideran que el campeonato italiano ofrece escenarios tácticos más compatibles con las ideas del portugués que los que encontró en la Premier League, donde la exigencia física y la velocidad de juego suelen ser extremas. Ahora tendrá por delante el desafío de devolver al enorme club rojo y negro al lugar de protagonismo que históricamente ocupó en Europa.
La institución rossonera sigue siendo una de las más prestigiosas del continente y cuenta con jugadores de elite como Luka Modric, Christian Pulisic, Rafael Leao y Santiago Giménez, pero necesita recuperar regularidad para volver a competir por títulos nacionales e internacionales. Con la llegada de Amorim, el club inicia una nueva etapa cargada de expectativas. El portugués desembarca con la misión de transformar las buenas intenciones en resultados concretos y demostrar que todavía puede consolidarse entre los entrenadores más importantes del fútbol europeo.
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