Lo que sucedió en la Copa América 2015: el secreto de Chile para ganarla
La "Roja" se movió de manera secreta fuera del campo de juego para sacar provecho y perjudicar al combinado nacional. Los detalles en la nota.
La derrota en la final de la Copa América 2015 ante Chile fue una de las frustraciones más grandes que vivió el pueblo argentino durante los últimos años. Era tal la ilusión por salir campeón tras 22 años que todo un país llevaba de bandera la ilusión, pero el golpe calo hondo y se sintió en todas las latitudes del mundo.
A más de 10 años de aquella derrota, se conoció que la "Roja", anfitrión en aquel certamen, llevó a cabo un plan secreto con un solo objetivo: perjudicar a Argentina y a Lionel Messi, capitán y emblema del combinado nacional. Chile cumplió su cometido y se coronó campeón por primera vez en su historia.
Fútbol manipulado: la revelación de Sergio Jadue
Sergio Jaude, ex presidente de la ANFP, reveló que durante la organización de la Copa América en Chile se planificó la logística de manera precisa para levantar el trofeo de la CONMEBOL: la selección argentina tuvo que viajar por varias ciudades del país, desde La Serena hasta Concepción, regresando finalmente a Santiago.
Según Jaude, esta planificación también afectó a Brasil, que tuvo que disputar partidos en lugares con temperaturas bajas y en horarios nocturnos, mientras que el seleccionado local se movió mucho menos entre encuentros, lo que les permitió llegar a instancias finales descansados.
El exdirigente no dudó en afirmar que “todo estuvo pensado para ganar la Copa América”, dejando entrever que se cuidaron cada detalle para favorecer al equipo anfitrión. Esta planificación le permitió sacar provecho y adjudicarse de una competición que fue manipulada por Chile, que al año siguiente se coronaría bicampeón al vencer de nuevo a Argentina en Estados Unidos.
