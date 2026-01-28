Terminó la fase de grupos de la Champions League: todos los clasificados
Concluyó la fase de grupos de la Champions League y quedaron definidos los equipos clasificados a octavos, 16vos y los eliminados.
La fase de grupos de la Champions League llegó a su fin y dejó definido el mapa completo de la competencia. Ocho equipos avanzaron directamente a los octavos de final, otros dieciséis deberán disputar los 16vos y doce clubes quedaron eliminados tras no lograr la clasificación.
El nuevo formato del certamen determinó que los ocho mejores equipos accedieran de manera directa a los octavos de final, mientras que los ubicados del noveno al vigésimo cuarto puesto deberán afrontar una ronda extra de 16vos para meterse entre los 16 mejores del torneo.
Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City fueron los ocho clubes que finalizaron en los primeros puestos y aseguraron su lugar directo en los octavos de final de la Champions League. Estos equipos evitarán una ronda eliminatoria adicional y aguardarán rival, que saldrá de los cruces entre los clasificados a los 16vos.
En la instancia previa a los octavos aparecen varios pesos pesados del fútbol europeo. Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo Glimt y Benfica lograron meterse en los 16vos de final. Todos ellos deberán superar una serie más para encontrarse con los equipos ya clasificados a octavos y seguir en carrera por el título.
Por su parte, Olympique de Marsella, Pafos, USG, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Copenhague, Ajax, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat no lograron avanzar y se despidieron de la competencia tras la fase de grupos. Con este panorama definido, la Champions League entra en su etapa decisiva, con cruces eliminatorios que prometen partidos de alto voltaje y varios candidatos firmes a levantar el trofeo.
Cuándo se juegan los playoffs o 16vos. de la Champions
Las eliminatorias se disputan a doble partido y el club cabeza de serie jugará el partido de vuelta en casa. En principio, cada equipo jugará un partido el martes y otro el miércoles. Los encuentros deida se disputarán el 17 y 18 de febrero de 2026 y los de vuelta el 24 y 25 de febrero.
Cuándo se juegan los octavos de la Champions
A los ocho ganadores de la series de playoffs se sumarán los primeros ocho de la fase liga. Estos 16 equipos disputarán los octavos de final. Los octavos están programados para jugarse entre el 10 y 18 de marzo de 2026.
