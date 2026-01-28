Terminó la fase de grupos de la Champions League: todos los clasificados

Cuándo se juegan los playoffs o 16vos. de la Champions

Las eliminatorias se disputan a doble partido y el club cabeza de serie jugará el partido de vuelta en casa. En principio, cada equipo jugará un partido el martes y otro el miércoles. Los encuentros deida se disputarán el 17 y 18 de febrero de 2026 y los de vuelta el 24 y 25 de febrero.

Cuándo se juegan los octavos de la Champions

A los ocho ganadores de la series de playoffs se sumarán los primeros ocho de la fase liga. Estos 16 equipos disputarán los octavos de final. Los octavos están programados para jugarse entre el 10 y 18 de marzo de 2026.