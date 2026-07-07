Mostafa Ziko de Egipto denunció que el Mundial 2026 está arreglado para la Selección Argentina

Las explosivas declaraciones tras la derrota de Egipto

El jugador del combinado africano no ocultó su inmenso malestar luego del encuentro disputado este martes en Atlanta. Ziko, quien anotó el 0-2 transitorio en el minuto 67 y sufrió la anulación de un tanto a instancias del VAR por una falta previa sobre un futbolista argentino en el inicio de la jugada, arremetió sin filtros contra la organización.