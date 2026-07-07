Mostafa Ziko de Egipto denunció que el Mundial 2026 está arreglado para la Selección Argentina
Tras la dura derrota frente a la Selección Argentina, un jugador de Egipto estalló de furia, criticó al árbitro y aseguró que el torneo está arreglado.
La eliminación de Egipto en los octavos de final generó un fuerte escándalo. Tras sufrir una rápida e inesperada remontada ante la Selección Argentina por 3 a 2, el atacante Mostafa Ziko apuntó duramente contra el arbitraje y denunció claro favoritismo en el Mundial 2026.
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Las explosivas declaraciones tras la derrota de Egipto
El jugador del combinado africano no ocultó su inmenso malestar luego del encuentro disputado este martes en Atlanta. Ziko, quien anotó el 0-2 transitorio en el minuto 67 y sufrió la anulación de un tanto a instancias del VAR por una falta previa sobre un futbolista argentino en el inicio de la jugada, arremetió sin filtros contra la organización.
En sus posteriores declaraciones a la prensa, el delantero visiblemente decepcionado dejó polémicas frases:
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"El torneo estuvo arreglado", afirmó de manera contundente tras consumarse la caída.
Acusó al referí de perjudicarlos sistemáticamente: "No necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto".
Lanzó una fuerte denuncia general sobre la competencia: "La Copa está dirigida hacia Argentina".
A pesar de la enorme frustración por quedar fuera de la máxima cita del fútbol en un partido de película, el deportista se tomó unos segundos para felicitar al equipo albiceleste, que logró conseguir su ansiado billete a los cuartos de final.
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