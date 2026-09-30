Locura por la Selección Argentina en Córdoba: los hinchas esperaron al plantel y hubo un gesto especial
El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a la provincia para disputar el amistoso frente a Bolivia y cientos de fanáticos se acercaron al hotel para recibir a los campeones del mundo.
La Selección Argentina ya está en Córdoba para disputar uno de los compromisos de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se trasladó desde el predio de Ezeiza hacia la provincia mediterránea, donde enfrentará a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes.
La llegada del plantel generó una importante expectativa entre los hinchas argentinos, que rápidamente se acercaron hasta las inmediaciones del hotel donde se concentra el equipo. La presencia de los futbolistas campeones del mundo volvió a despertar el entusiasmo de los fanáticos, que esperaron durante horas para poder ver de cerca a sus ídolos.
El encuentro forma parte de una serie de amistosos que tendrá la Scaloneta durante esta ventana internacional. Antes de viajar, el plantel había realizado una práctica en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y posteriormente emprendió el traslado hacia Córdoba.
La Selección Argentina en Córdoba: los jugadores salieron a saludar a los hinchas
Una vez que los futbolistas llegaron al hotel, se produjo uno de los momentos más destacados de la jornada. Ante la gran cantidad de personas que se habían acercado para recibirlos, los integrantes del plantel decidieron salir para saludar a los fanáticos.
El gesto tuvo un protagonista particular: Emiliano "Dibu" Martínez. Según trascendió, el arquero pidió que los jugadores se acercaran hasta la puerta del establecimiento para compartir unos minutos con quienes estaban esperando.
La decisión generó una inmediata reacción entre los hinchas, que pudieron observar a los futbolistas y registrar el momento con sus teléfonos celulares. La Selección mantiene así una relación muy cercana con el público argentino, especialmente después de los títulos obtenidos durante el ciclo de Scaloni. Cada presentación del equipo en el país suele estar acompañada por una importante movilización de fanáticos.
El mensaje de la Selección en redes sociales
La propia cuenta oficial de la Selección Argentina compartió imágenes del encuentro entre los futbolistas y los hinchas. En las fotografías publicadas aparecen distintos integrantes del plantel junto a Lionel Scaloni durante el momento que protagonizaron en el hotel.
El mensaje que acompañó las imágenes resumió el clima que se vivió en Córdoba: “¡Gracias Córdoba por tanto amor!”, escribió la cuenta oficial, acompañando la frase con un emoji de una cara enamorada. La publicación rápidamente reflejó la expectativa que existe alrededor de la presencia de Argentina en la provincia y del amistoso que disputará frente a Bolivia.
Córdoba vuelve a recibir a la Albiceleste
El partido frente a Bolivia tendrá como escenario al Estadio Mario Alberto Kempes, uno de los principales escenarios deportivos del país. Para los hinchas cordobeses, la posibilidad de observar nuevamente al seleccionado nacional representa un acontecimiento especial, especialmente por la continuidad del plantel que consiguió los principales títulos del ciclo Scaloni.
La llegada del equipo también se produce en un contexto particular para el seleccionado. Mientras el cuerpo técnico continúa trabajando en la renovación del plantel y en la preparación de los próximos desafíos, la presencia de figuras consolidadas vuelve a despertar una gran convocatoria.
Los jugadores, por su parte, deberán concentrarse ahora en el compromiso deportivo. El amistoso contra Bolivia será una nueva oportunidad para que Scaloni observe alternativas y continúe evaluando futbolistas dentro de la estructura de la Selección Argentina.
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