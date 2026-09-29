Selección Argentina vs. Bolivia, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
Sin Lionel Messi, el seleccionado dirigido por Scaloni enfrenta a Bolivia este miércoles en el Mario Alberto Kempes.
La Selección Argentina vuelve a la acción este miércoles, desde las 21, cuando enfrente a Bolivia por un amistoso internacional en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro, que será televisado por Telefe y TyC Sports, marcará el regreso de la "Albiceleste" después de su participación en el Mundial, donde cayó ante España en la final.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar después de su participación en la Copa del Mundo, con el objetivo de seguir dándole rodaje al plantel. Además, la convocatoria cuenta con varias caras nuevas y con futbolistas que buscan consolidarse en el equipo, mientras que Lionel Messi fue incluido en la nómina para disputar su último partido con la camiseta argentina, que será el 6 de octubre ante Benín.
Del otro lado estará Bolivia, que también aprovechará esta fecha FIFA para continuar con su proceso de preparación. La "Verde" llega a Córdoba después de caer ante Paraguay en Estados Unidos y tendrá ante Argentina una nueva prueba para medir su presente frente al campeón de América.
El amistoso será, además, el primero de esta fecha FIFApara la Selección nacional, que permanecerá en el país durante toda la ventana internacional. Luego de este encuentro, el conjunto de Scaloni se enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental y cerrará la serie el martes 6 ante Benín, también en Núñez.
Formaciones de Selección Argentina vs. Bolivia, por un amistoso internacional
- Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Efraín Morales, Diego Arroyo, Luis Haquín, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Héctor Cuéllar, Carlos Melgar, Gabriel Villamil; Fernando Nava. DT: Óscar Villegas.
Horario y televisación
-
Hora: 21:00.
Estadio: Mario Alberto Kempes.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
- TV: TyC Sports y Telefe.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario