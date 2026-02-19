¿Qué jugador es? El chileno que pasó por Boca y hoy se dedica a la fumigación

Tuvo momentos que alimentaron la ilusión de los hinchas, como aquella actuación destacada en un clásico de verano, pero la continuidad nunca llegó. Entre préstamos y oportunidades esporádicas, su carrera se fue desmoronando poco a poco hasta que, con apenas 24 años, optó por dar un giro total: dejar el profesionalismo y empezar de cero en un nuevo rubro.