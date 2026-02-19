¿Qué jugador es? El chileno que pasó por Boca y hoy se dedica a la fumigación
Brilló en un Superclásico de verano y despertó la ilusión de los hinchas "Xeneizes", pero su carrera cayó abruptamente y se retiró a los 24 años. Los detalles en la nota.
En el fútbol argentino, el margen de error es mínimo y los denominados equipos "grandes" no tienen tiempo para esperar, sobre todo cuando se trata de jóvenes talentos que cargan con la etiqueta de “promesa”. En ese escenario desembarcó Marco Bahamonde, mediocampista chileno que llegó a Boca con un futuro más que prometedor.
Tuvo momentos que alimentaron la ilusión de los hinchas, como aquella actuación destacada en un clásico de verano, pero la continuidad nunca llegó. Entre préstamos y oportunidades esporádicas, su carrera se fue desmoronando poco a poco hasta que, con apenas 24 años, optó por dar un giro total: dejar el profesionalismo y empezar de cero en un nuevo rubro.
Marco Bahamonde y su paso por el fútbol
Bahamonde arribó a Boca en 1998, cuando tenía apenas 17 años, después de su irrupción en Provincial Osorno de Chile. La apuesta era fuerte, pero nunca consiguió sumar minutos oficiales en el primer equipo durante los años que permaneció en el club, hasta 2001.
Con la intención de ganar rodaje, pasó a El Porvenir, institución que en ese entonces mantenía un vínculo con Boca. Sin embargo, tampoco allí logró consolidarse. Ante la falta de continuidad, regresó a su país: vistió la camiseta de Universidad Católica y más tarde volvió a Provincial Osorno.
Su última experiencia profesional fue en Deportes Temuco. Una lesión de gravedad terminó por frenar cualquier intento de relanzar su carrera. Con apenas 24 años y lejos de aquel inicio que había despertado la ilusión de los hinchas, decidió dejar el fútbol y comenzar una etapa completamente distinta fuera de las canchas.
Su vida después del retiro
Al retirarse, Bahamonde salió a buscar trabajo fuera del fútbol. Primero fue vendedor de calzado en una tienda, aunque después se dedicó a la fumigación. Hoy tiene su propio emprendimiento en ese rubro y lleva una vida estable, lejos de la presión y la exposición del fútbol profesional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario